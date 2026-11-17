A Torgnon, tra i larici che crescono a oltre 2.000 metri di altitudine, si trova uno dei tasselli di una ricerca scientifica che aiuta a comprendere il futuro delle foreste europee di fronte ai cambiamenti climatici. Il lariceto valdostano, inserito nella rete internazionale dei siti di monitoraggio forestale, ha infatti contribuito a uno studio che analizza come gli alberi reagiscono alle estati sempre più calde e siccitose e perché alcune specie riescono a sopportare meglio la mancanza d'acqua rispetto ad altre.

La ricerca, pubblicata sull’European Journal of Forest Research con il titolo “Wood type influences tree responses to recurring hot and dry summer tree water deficits across European forests”, ha visto anche il contributo di ARPA Valle d’Aosta, attraverso i dati e le osservazioni raccolti nel sito di monitoraggio del lariceto di Torgnon.

Un lavoro di respiro europeo che valorizza anche il patrimonio scientifico della Valle d’Aosta e dimostra quanto l’osservazione degli ecosistemi alpini sia importante per comprendere fenomeni che interessano l’intero continente. L’obiettivo dei ricercatori era capire perché, a parità di condizioni meteorologiche, alberi appartenenti a specie diverse manifestino reazioni differenti allo stress idrico.

Per farlo sono stati analizzati i dati raccolti in 130 siti forestali europei, riguardanti 29 specie e quasi 700 alberi, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2018. L'attenzione si è concentrata sulla durata dei periodi di deficit idrico estivo, considerando tre fattori: le temperature, la ripetizione degli episodi di siccità durante la stessa stagione e, soprattutto, le caratteristiche anatomiche del legno.

Ma come si misura lo stress idrico di un albero? Quando le temperature aumentano e il terreno si asciuga, il tronco perde acqua e si restringe leggermente. Durante la notte, quando la traspirazione diminuisce, l'albero può recuperare parte dell'acqua perduta e tornare alle dimensioni precedenti. Se la reidratazione non è completa, però, permane una condizione di deficit idrico che può rallentare o interrompere temporaneamente la crescita del legno.

Per osservare questo fenomeno i ricercatori hanno utilizzato strumenti chiamati dendrometri, capaci di misurare le variazioni del diametro del tronco con una precisione micrometrica. Una tecnologia che consente di seguire il comportamento degli alberi nell'arco di ore e giorni, offrendo informazioni molto più dettagliate rispetto alla sola analisi degli anelli di accrescimento annuali.

I risultati mostrano innanzitutto quanto sia importante il recupero notturno. Quando un albero non riesce a reidratarsi adeguatamente durante la notte, il periodo di stress si prolunga. L'effetto risulta particolarmente evidente nelle conifere e nelle latifoglie a porosità anulare, come le querce, per le quali la difficoltà di recupero è associata a un aumento del 70% della durata dello stress, rispetto al 42% osservato nelle latifoglie a porosità diffusa, come il faggio.

Anche la temperatura gioca un ruolo determinante. Secondo lo studio, un aumento standardizzato della temperatura comporta un prolungamento dei periodi di stress idrico del 44%, con conseguenze ancora più rilevanti quando il terreno dispone di poca acqua. Caldo e siccità, dunque, non agiscono separatamente, ma finiscono per rafforzarsi a vicenda.

Un altro elemento decisivo è rappresentato dalla tipologia di legno. In media, le conifere presentano periodi di stress idrico più lunghi. Le latifoglie a porosità diffusa mostrano invece una particolare criticità quando gli episodi di siccità si ripetono nella stessa estate: per questo gruppo, infatti, la durata dello stress aumenta progressivamente del 12% a ogni nuovo episodio. Un segnale che evidenzia come il ripetersi delle condizioni di siccità possa compromettere gradualmente la capacità degli alberi di gestire le proprie risorse idriche.

Conta inoltre il momento in cui si verifica lo stress. La formazione del legno avviene infatti in una finestra temporale relativamente breve: un episodio caldo e secco che coincide con questa fase può avere conseguenze sulla crescita molto più importanti rispetto a uno che si manifesta quando la stagione vegetativa è ormai avanzata.

Il quadro che emerge è quindi più complesso di quanto possa suggerire la semplice misurazione delle temperature o della quantità di precipitazioni. Per valutare la vulnerabilità delle foreste occorre considerare anche la capacità degli alberi di recuperare acqua durante la notte, la struttura del legno e la frequenza con cui si ripetono gli episodi di siccità.

In questo scenario assume particolare interesse il contributo valdostano. Il lariceto di Torgnon, situato a 2.050 metri di quota e a pochi chilometri dal sito di monitoraggio di Torgnon Pascolo, rappresenta uno dei punti di osservazione alpini inseriti nella ricerca internazionale. La foresta è costituita per circa il 90% da larice europeo (Larix decidua) e per il restante 10% da abete rosso (Picea abies). Nel sottobosco sono presenti ginepro comune, rododendro ferrugineo e mirtillo nero.

Il larice, essendo una conifera, appartiene proprio al gruppo di alberi che, secondo i risultati della ricerca, tende a manifestare periodi di stress idrico più lunghi e un recupero notturno più lento. Le misurazioni ad alta frequenza effettuate a Torgnon consentono così di confrontare il comportamento di una foresta alpina d'alta quota con quello di boschi situati in pianura, collina e nelle aree mediterranee, caratterizzati da condizioni climatiche profondamente differenti.

È questo confronto tra ambienti e specie diverse a rendere possibile una lettura europea del fenomeno. E il fatto che tra i siti coinvolti ci sia anche Torgnon conferma il valore delle attività di monitoraggio condotte in Valle d’Aosta: osservare da vicino come reagiscono i boschi alpini significa contribuire a una conoscenza scientifica indispensabile per prevedere gli effetti dei cambiamenti climatici e orientare le future scelte di gestione forestale.