Malus santé

Trecento euro per comprare cure, mentre il diritto alla salute arretra. Il governo Meloni distribuisce voucher, ma non risolve la crisi della sanità pubblica.

C'è una domanda che il governo di Giorgia Meloni dovrebbe avere il coraggio di affrontare senza nascondersi dietro conferenze stampa, annunci roboanti e miliardi sbandierati come trofei: a che cosa servono 300 euro di bonus sanitario se il servizio pubblico non riesce più a garantire tempestivamente il diritto alla cura?

La domanda non è retorica. È politica. Ed è soprattutto sociale.

Perché mentre il governo presenta come un aiuto agli anziani il voucher sanitario da 300 euro previsto dalla manovra per gli ultrasettantacinquenni con pensioni fino a 28 mila euro annui, milioni di cittadini continuano a fare i conti con liste d'attesa interminabili, visite rinviate, esami diagnostici difficili da prenotare e famiglie costrette a pagare di tasca propria prestazioni che dovrebbero trovare una risposta adeguata nel sistema pubblico.

Il provvedimento vale circa 1,645 miliardi di euro nel 2027 e riguarda potenzialmente 5,5 milioni di persone. Non è una cifra trascurabile. Il problema è come si decide di spenderla e quale modello di sanità si intende costruire. Il voucher, infatti, è destinato a spese sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale: non serve direttamente ad assumere infermieri, rafforzare gli ambulatori pubblici o aumentare le ore di assistenza domiciliare.

Ecco perché il titolo di questo editoriale è Malus sanità.

Perché quello che viene presentato come un bonus rischia di trasformarsi nell'ennesimo malus per il servizio pubblico. Un aiuto che può alleviare qualche spesa individuale, certo, ma che non affronta la radice del problema: l'insufficienza delle risposte pubbliche rispetto ai bisogni reali delle persone.

E quando lo Stato non garantisce abbastanza cure, ma mette soldi a disposizione dei cittadini perché possano acquistarne altre, il sospetto è inevitabile: anziché ricostruire ciò che manca, si finisce per accompagnare la fuga verso il mercato privato.

Non è una battaglia contro la sanità privata. È una battaglia contro una politica che rischia di rendere indispensabile il ricorso al privato.

SEDICI ORE ALL'ANNO: LA VERGOGNA CHE NON ENTRA NEGLI SPOT

Prendiamo un anziano non autosufficiente. Una persona che non riesce più a lavarsi da sola, che fatica ad alzarsi dal letto, che ha bisogno di aiuto per vestirsi, mangiare, muoversi e affrontare le conseguenze delle proprie patologie.

Non stiamo parlando di un consumatore che deve scegliere se acquistare una prestazione sanitaria oppure rinunciarvi. Stiamo parlando di una persona fragile, per la quale l'assistenza non è un lusso, ma una necessità quotidiana.

Ebbene, secondo le analisi sull'assistenza domiciliare basate sui dati del Ministero della Salute, nel 2023 l'assistenza domiciliare integrata destinata agli anziani si attestava mediamente intorno alle 14-16 ore annue per caso trattato, a seconda della fonte e del perimetro considerato. Il rapporto dell'OCSE pubblicato nel 2025 indica circa 14 ore per anziano assistito attraverso l'ADI.

Fermiamoci un momento.

Sedici ore in un anno significano, in media, poco più di un'ora al mese.

È questa la misura concreta della risposta pubblica per una persona che può avere bisogno di assistenza ogni giorno, ogni settimana, ogni mese?

Naturalmente, l'assistenza domiciliare pubblica non coincide con tutta l'assistenza ricevuta da un anziano: esistono altri interventi sanitari e sociali, sostegni economici e, soprattutto, il lavoro dei familiari. Ma proprio qui si trova il cuore dello scandalo.

Quando il servizio pubblico non basta, chi si fa carico del resto?

I figli. I coniugi. Le figlie che riducono l'orario di lavoro. I familiari che consumano ferie e permessi. Le persone che pagano una badante quando possono permettersela e che, quando non possono, si trasformano in infermieri improvvisati, assistenti personali e caregiver senza orari.

Il welfare familiare diventa così il paracadute di uno Stato che non riesce a garantire risposte adeguate.

E il costo non è soltanto economico. È un costo umano, fatto di stanchezza, rinunce, isolamento e impoverimento.

Un anziano non autosufficiente non può essere considerato assistito perché ha ricevuto qualche visita domiciliare durante l'anno. Essere presi in carico significa ricevere un'assistenza proporzionata ai propri bisogni, non una prestazione simbolica che consenta alla politica di dichiarare raggiunto un obiettivo.

E allora la domanda al governo è semplice: perché non destinare una quota molto più consistente delle risorse disponibili a costruire una rete pubblica di assistenza domiciliare capace di rispondere davvero ai bisogni delle persone?

Perché finanziare un aiuto una tantum, anziché rafforzare un servizio che dovrebbe accompagnare le persone fragili lungo tutto l'anno?

1,6 MILIARDI PER I VOUCHER: ECCO LA SCELTA POLITICA

La maggioranza può rivendicare che la manovra aumenta le risorse destinate alla sanità. Ma bisogna smettere di confondere due questioni diverse: quanto denaro viene contabilizzato sotto l'etichetta della sanità e quanto denaro serve effettivamente a rafforzare il Servizio sanitario nazionale.

La manovra per il 2027 prevede sia risorse aggiuntive per il Fondo sanitario nazionale sia lo stanziamento di circa 1,645 miliardi per il voucher destinato agli anziani. Sono interventi distinti, con finalità diverse.

Il governo li somma per rivendicare il proprio impegno. Ma i cittadini hanno il diritto di guardare oltre il totale.

Con 1,6 miliardi destinati direttamente al rafforzamento del sistema pubblico si potrebbero finanziare interventi strutturali: assumere personale, ampliare l'offerta ambulatoriale, rafforzare l'assistenza territoriale, sostenere i servizi domiciliari e contribuire a ridurre le liste d'attesa.

Non significa che quella somma, da sola, risolverebbe tutti questi problemi. Significa che la destinazione delle risorse è una scelta politica e che ogni scelta comporta delle priorità.

Il voucher, invece, offre al cittadino un contributo limitato per sostenere spese sanitarie che il sistema pubblico non copre.

Il risultato rischia di essere paradossale: il cittadino paga le imposte per finanziare la sanità pubblica, incontra difficoltà nell'ottenere una prestazione e riceve poi un contributo per acquistare sul mercato ciò che gli manca.

Lo Stato, anziché garantire direttamente una risposta adeguata, interviene per rendere un po' meno oneroso l'acquisto della prestazione.

E chi incassa il denaro quando il voucher viene utilizzato per una visita privata? Il professionista, la struttura o l'esercizio autorizzato a erogare la prestazione.

Questo non significa che ogni euro del voucher finirà nelle casse di grandi gruppi sanitari: anche i professionisti indipendenti e le piccole strutture possono erogare prestazioni. Significa, però, che quelle risorse non finanziano direttamente un'espansione dell'offerta pubblica e possono sostenere la domanda di prestazioni al di fuori del servizio pubblico.

La differenza non è tecnica. È sostanziale.

Perché se la risposta alle carenze della sanità pubblica consiste sistematicamente nel finanziare l'acquisto privato delle prestazioni, il rischio è che l'emergenza diventi un modello permanente.

E il sistema pubblico finisca per essere considerato quello a cui rivolgersi quando funziona, mentre il privato diventa la soluzione obbligata quando il tempo stringe.

LA DISCRIMINAZIONE DI CHI NON PUÒ PERMETTERSI DI CURARSI

Qui si apre la questione più grave: la disuguaglianza.

Prendiamo due pensionati, entrambi di 78 anni.

Il primo dispone di risparmi, possiede una casa, ha una famiglia che può aiutarlo e riesce ad anticipare le spese per visite ed esami.

Il secondo vive con una pensione modesta, non ha risparmi significativi e deve già scegliere con attenzione come spendere ogni euro.

Entrambi hanno lo stesso diritto alla salute. Ma non hanno la stessa capacità di difenderlo.

Il primo può prenotare una visita privata, ottenere un appuntamento in tempi ragionevoli e utilizzare il contributo per ridurre una parte della spesa.

Il secondo può trovarsi nella condizione di non riuscire ad anticipare il denaro necessario, anche quando avrebbe diritto a un aiuto.

Il voucher può alleviare una spesa, ma non elimina questa disuguaglianza. E soprattutto non garantisce, da solo, che le prestazioni necessarie siano disponibili a tutti.

C'è poi un altro elemento da non sottovalutare: il criterio di accesso al contributo guarda ai trattamenti pensionistici e alla soglia prevista dalla norma, non direttamente all'intera situazione economica e patrimoniale della persona.

Questo significa che il beneficio non coincide necessariamente con una graduatoria delle situazioni di maggiore bisogno. Due anziani con pensioni simili possono vivere condizioni economiche e familiari molto diverse.

Non è un dettaglio burocratico. È una scelta che merita una discussione pubblica.

E la discriminazione non finisce qui.

Pensiamo a una persona che vive sola in un piccolo comune di montagna. Anche quando può permettersi una visita privata, deve raggiungere la struttura, organizzare il trasporto e magari trovare qualcuno che l'accompagni.

Pensiamo a chi soffre di più patologie croniche e ha bisogno non di una singola prestazione, ma di un percorso continuativo.

Pensiamo a chi ha una disabilità grave, a chi non dispone di familiari e a chi vive in un territorio dove l'offerta sanitaria è limitata.

Trecento euro possono rappresentare un aiuto importante per alcune persone. Ma non sono una risposta sufficiente a bisogni assistenziali complessi.

Il diritto alla salute non può dipendere dalla capacità di anticipare il denaro, dalla disponibilità di un familiare che accompagni il paziente o dalla vicinanza geografica a una struttura privata.

Se la possibilità di curarsi diventa sempre più legata al reddito, il principio di universalità del Servizio sanitario nazionale si indebolisce.

Ed è precisamente questo che una politica responsabile dovrebbe impedire.

Sia chiaro: non serve criminalizzare la sanità privata.

Esistono strutture private che lavorano seriamente, professionisti di grande competenza e realtà convenzionate che contribuiscono concretamente a garantire prestazioni ai cittadini.

Il problema non è la loro esistenza.

Il problema nasce quando il cittadino è costretto a rivolgersi al privato perché il pubblico non riesce a garantire una risposta in tempi compatibili con le sue necessità.

Una persona che attende mesi per una visita specialistica non sceglie necessariamente il privato perché lo preferisce. Può farlo perché teme che aspettare significhi aggravare la propria condizione.

Una famiglia che paga una prestazione diagnostica non sempre lo fa per comodità. A volte lo fa perché non vede alternative praticabili.

E un anziano che utilizza un contributo per acquistare cure non è responsabile delle carenze del sistema.

La responsabilità politica sta altrove: nel decidere se intervenire sulle cause delle difficoltà oppure limitarsi a compensarne alcune conseguenze.

Un governo che voglia difendere davvero la sanità pubblica deve fare in modo che una visita, un esame o una presa in carico domiciliare siano disponibili in tempi ragionevoli indipendentemente dalla capacità economica del paziente.

Deve investire nella prevenzione, nel personale, nell'organizzazione territoriale e nella continuità assistenziale.

Deve evitare che le strutture pubbliche siano lasciate a fronteggiare una domanda crescente con risorse e organici insufficienti.

E deve rendere trasparenti i risultati: quante visite in più vengono erogate, quanto diminuiscono le attese, quanti pazienti cronici vengono presi in carico e quante ore di assistenza ricevono le persone non autosufficienti.

Altrimenti i miliardi restano numeri da conferenza stampa.

E i cittadini continuano a misurare la sanità con il metro più semplice e più spietato: riesco a ottenere la cura di cui ho bisogno oppure no?

VALLE D'AOSTA: L'AUTONOMIA DEVE SERVIRE A GARANTIRE PIÙ DIRITTI

Per chi vive in Valle d'Aosta, questa discussione ha anche una dimensione particolare.

Una Regione autonoma non può limitarsi a osservare le scelte di Roma e a domandarsi come adattarsi. Deve rivendicare la propria capacità di costruire risposte coerenti con le caratteristiche del territorio e con i bisogni della popolazione.

La montagna presenta difficoltà specifiche: distanze, collegamenti, condizioni climatiche, distribuzione della popolazione e necessità di garantire servizi anche nelle località più periferiche.

Per un anziano non autosufficiente, l'accessibilità non significa soltanto avere diritto a una prestazione sulla carta. Significa poter ricevere assistenza senza che ogni visita diventi un problema organizzativo per sé e per la propria famiglia.

Ecco perché l'assistenza domiciliare, la medicina territoriale e l'integrazione tra servizi sanitari e sociali dovrebbero essere priorità assolute.

L'autonomia speciale deve servire anche a questo: trasformare la capacità di autogoverno in una maggiore tutela dei cittadini.

Non basta rivendicare competenze. Bisogna dimostrare che quelle competenze producono risultati.

E sarebbe interessante mettere a confronto le risorse destinate ai voucher nazionali con gli investimenti necessari a garantire assistenza domiciliare continuativa, sostegno ai caregiver e servizi territoriali adeguati alle esigenze della popolazione valdostana.

La Valle d'Aosta, proprio in virtù della propria autonomia, dovrebbe pretendere che il confronto sulla sanità non si esaurisca nella quantità di denaro stanziato, ma riguardi la qualità delle prestazioni e l'effettiva accessibilità delle cure.

L'autonomia non può essere soltanto una questione istituzionale o finanziaria: deve diventare una garanzia concreta di diritti, soprattutto per chi è più fragile.

E un anziano che vive in una valle laterale deve avere la stessa dignità di un cittadino che abita accanto a un grande ospedale.

NON SERVONO ELEMOSINE: SERVONO DIRITTI ESIGIBILI

Il punto, alla fine, è tutto qui.

Un contributo di 300 euro può essere utile. Per alcune famiglie può fare la differenza tra una spesa sostenibile e una rinuncia. Sarebbe sbagliato negarlo per ragioni ideologiche.

Ma sarebbe altrettanto sbagliato presentarlo come la risposta alla crisi della sanità.

Perché un voucher non crea automaticamente un medico in più. Non assume un infermiere. Non apre un ambulatorio. Non garantisce assistenza quotidiana a chi non riesce più a vivere autonomamente. E non elimina le disuguaglianze tra chi può integrare il contributo con risorse proprie e chi non può farlo.

La vera domanda da rivolgere al governo Meloni è dunque un'altra: quante prestazioni pubbliche aggiuntive produrrà questa manovra? Quante ore di assistenza domiciliare in più saranno garantite? Quanti anziani non autosufficienti potranno contare su un sostegno continuativo? Quanto diminuiranno i tempi di attesa?

Sono queste le risposte che i cittadini meritano.

Perché la sanità non può essere ridotta a una distribuzione di bonus, né il diritto alla cura può trasformarsi in una sorta di buono acquisto da spendere quando il servizio pubblico non è in grado di rispondere.

La differenza tra una politica sanitaria seria e una politica di annunci si misura proprio qui: nella capacità di garantire un servizio universale, non nella capacità di presentare un contributo economico come una soluzione strutturale.

E allora diciamolo senza ipocrisie: se lo Stato non riesce a garantire un'assistenza domiciliare adeguata a un anziano non autosufficiente, il problema non si risolve consegnandogli 300 euro per alcune spese sanitarie.

Se una famiglia è costretta a pagare una visita privata perché non può aspettare mesi, il problema non è soltanto quanto costa quella visita. È perché il servizio pubblico non è riuscito a garantirla in tempo.

Se un cittadino rinuncia alle cure perché non può permettersele, non siamo davanti a un semplice problema di consumi. Siamo davanti a una sconfitta del principio di uguaglianza.

E se le risorse pubbliche vengono utilizzate per sostenere l'acquisto di prestazioni senza affrontare adeguatamente le carenze dell'offerta pubblica, bisogna avere il coraggio di discutere apertamente le priorità politiche che hanno portato a questa scelta.

Il Servizio sanitario nazionale non ha bisogno di essere accompagnato lentamente verso un ruolo residuale. Ha bisogno di essere difeso, finanziato e messo nelle condizioni di funzionare.

Non servono soltanto bonus per comprare cure.

Servono medici, infermieri, personale sociosanitario, assistenza domiciliare, prevenzione, ambulatori funzionanti e tempi d'attesa compatibili con la dignità delle persone.

Servono servizi capaci di raggiungere anche chi vive solo, chi non può muoversi, chi non ha una famiglia in grado di assisterlo e chi non dispone di risorse sufficienti per rivolgersi al privato.

Perché una società civile si giudica da come tratta le persone più fragili, non da quanto è generosa con gli annunci.

E uno Stato che considera la salute un diritto non può accontentarsi di distribuire un contributo e lasciare irrisolto il problema che quel contributo dovrebbe almeno in parte compensare.

Il bonus da 300 euro può sembrare un gesto di attenzione. Ma senza un rafforzamento concreto dei servizi pubblici rischia di essere soltanto un cerotto su una ferita profonda.

Ecco il Malus sanità: una politica che rischia di aiutare il cittadino a pagare la cura, senza garantirgli davvero il diritto di riceverla.

Perché la salute non è una merce. E il diritto alla cura non può dipendere dal portafoglio.

Malus sanità

300 euros de bonus, mais des soins publics insuffisants : quand le droit à la santé dépend du portefeuille

Le gouvernement de Giorgia Meloni présente une aide de 300 euros destinée aux personnes âgées comme une mesure de soutien. Mais une question essentielle demeure : à quoi sert un bonus sanitaire si le système public ne garantit plus à tous un accès rapide et équitable aux soins ?

Alors que les listes d’attente s’allongent et que de nombreuses familles sont contraintes de payer des consultations et des examens dans le secteur privé, les personnes âgées non autonomes restent particulièrement vulnérables. L’assistance publique à domicile ne représente, selon certaines estimations, qu’environ 14 à 16 heures par an pour chaque personne âgée prise en charge dans le cadre des soins à domicile intégrés.

Seize heures par an pour des personnes qui ont parfois besoin d’aide chaque jour pour se laver, s’habiller, se déplacer ou accomplir les gestes les plus élémentaires : voilà le véritable défi auquel notre système de santé doit répondre.

Le problème n’est pas l’existence de la santé privée, mais le risque que les citoyens soient contraints d’y recourir faute d’une réponse publique suffisante.

Les 300 euros peuvent représenter une aide utile, mais ils ne créent ni médecins supplémentaires, ni infirmiers, ni services de soins à domicile. Ils ne résolvent pas non plus les difficultés des personnes qui n’ont pas les moyens d’avancer les frais nécessaires.

Deux retraités ayant les mêmes besoins médicaux ne disposent pas nécessairement des mêmes possibilités : celui qui possède des économies peut se tourner vers le privé, tandis que celui qui vit avec une petite pension risque de devoir attendre, voire renoncer à certains soins.

C’est là que se manifeste une profonde injustice sociale : le droit à la santé est universel en principe, mais son exercice risque de dépendre de plus en plus des moyens financiers de chacun.

Plutôt que de se limiter à financer l’achat de prestations sanitaires, le gouvernement devrait investir davantage dans le Service national de santé, renforcer les structures publiques, recruter du personnel, réduire les délais d’attente et développer les soins à domicile.

Cette question concerne particulièrement la Vallée d’Aoste. Grâce à son autonomie spéciale, notre Région doit pouvoir défendre un modèle sanitaire adapté aux réalités de la montagne, garantir des services de proximité et assurer une assistance digne aux personnes âgées, y compris dans les communes les plus éloignées.

L’autonomie ne doit pas être seulement institutionnelle ou financière : elle doit se traduire par des droits concrets pour les citoyens.

Le véritable enjeu n’est donc pas de savoir combien de bonus le gouvernement peut distribuer, mais combien de personnes pourront effectivement recevoir les soins dont elles ont besoin.

La santé n’est pas une marchandise. Le droit aux soins ne peut pas dépendre du portefeuille.

Voilà le Malus santé : une politique qui risque d’aider les citoyens à payer leurs soins sans leur garantir pleinement le droit d’y accéder.