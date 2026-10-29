Adolescenti, la Valle d’Aosta apre un ambulatorio gratuito: accesso libero e senza prenotazione

re modelli assistenziali capaci di superare una sanità frammentata, nella quale i pazienti sono costretti a spostarsi da un ambulatorio all’altro senza un percorso unitario.

La questione non è soltanto organizzativa. In gioco c’è la capacità del sistema sanitario di riconoscere tempestivamente difficoltà che possono coinvolgere la salute fisica, ma anche il benessere psicologico, le relazioni familiari e sociali e la vita scolastica. Il nuovo ambulatorio si occuperà di prevenzione e promozione della salute, controlli della crescita e dello sviluppo puberale, disturbi del sonno, difficoltà alimentari, sovrappeso e obesità, salute affettiva e sessuale, prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio. Particolare attenzione sarà riservata al disagio psicologico, ai disturbi del comportamento alimentare e ai problemi legati alla scuola, al bullismo e al cyberbullismo.

Il progetto viene sostenuto anche dall’assessorato regionale competente. Carlo Marzi, assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, definisce l’iniziativa «un’importante innovazione nel modo di pensare e organizzare l’assistenza sanitaria sul nostro territorio». La novità, precisa, non consiste soltanto nell’aggiunta di un servizio, ma nella possibilità di avvicinare la prevenzione ai ragazzi attraverso un luogo dedicato, il libero accesso e un primo colloquio riservato. L’intento è intervenire prima che le difficoltà diventino problemi più complessi, portando la presa in carico nei contesti in cui i giovani vivono, studiano e si incontrano.

Il servizio sarà svolto dal dottor Angelo Cerbelli, specialista in Pediatria con esperienza nella medicina dell’adolescenza. La sua attività si concentrerà non soltanto sull’individuazione del singolo problema clinico, ma anche sulla comprensione delle circostanze che possono accompagnarlo. «Un mal di pancia può raccontare una difficoltà a scuola, un disturbo del sonno può nascondere una preoccupazione, un cambiamento del corpo può generare dubbi che non si ha il coraggio di condividere», osserva Cerbelli, descrivendo un approccio che mette al centro l’ascolto. «Con questo ambulatorio vogliamo creare un luogo in cui i giovani possano entrare anche soltanto per fare una domanda, senza sentirsi fuori posto o giudicati».

È questo uno degli aspetti più significativi del progetto: i ragazzi potranno presentarsi spontaneamente, senza prenotazione e senza impegnativa medica, anche senza essere accompagnati dai genitori, per un primo ascolto, una valutazione o un orientamento sanitario, nel rispetto delle disposizioni previste per l’assistenza ai minori. Tutte le prestazioni saranno gratuite. La modalità di accesso punta quindi a ridurre gli ostacoli pratici e a favorire il contatto con il servizio anche quando il disagio non è ancora stato riconosciuto o formalizzato.

«La vera innovazione di questo ambulatorio è mettere insieme competenze cliniche dedicate, facilità di accesso e capacità di attivare la rete dei servizi», spiega Hélène Impérial, direttrice del Dipartimento Area Territoriale dell’Azienda USL. Il modello, aggiunge, non chiede ai ragazzi di adattarsi ai percorsi tradizionali della sanità, ma prova a costruire un’assistenza più vicina alle loro esigenze. Il libero accesso, il colloquio riservato e il raccordo con i consultori diventano così strumenti per individuare situazioni che, altrimenti, potrebbero restare invisibili.

L’ambulatorio opererà in due sedi. A Hône, in piazza Jacob Gossweiler 1, sarà aperto il mercoledì dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. A Saint-Christophe, in località Grand Chemin 14, l’attività si svolgerà il martedì dalle 16.30 alle 18.30 e il giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30. L’orario complessivo sarà di 11 ore settimanali, ripartite tra 6 ore nel Distretto 1 e 5 ore nel Distretto 2.

Il servizio non lavorerà in isolamento. I consultori familiari rappresenteranno un riferimento privilegiato per le questioni affettive, sessuali e relazionali, mentre, quando necessario, potranno essere attivati percorsi di approfondimento con la Neuropsichiatria infantile, il SerD, la Dietologia, gli specialisti ospedalieri, i servizi sociali e i professionisti dell’assistenza primaria. Sono inoltre previsti incontri periodici di coordinamento tra il pediatra e i referenti dei servizi, organizzati dai Distretti, per condividere i casi più complessi e verificare l’efficacia dei percorsi di cura.

L’ambulatorio potrà offrire anche un supporto ai ragazzi con patologie croniche, in collaborazione con i medici di medicina generale, favorendo la continuità assistenziale nel passaggio dai servizi pediatrici a quelli destinati agli adulti. Non sostituirà quindi il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, ma si affiancherà alla rete esistente, con l’obiettivo di renderla più coordinata e capace di rispondere ai bisogni di una fascia d’età spesso difficile da intercettare.

Oltre all’accesso spontaneo, i ragazzi potranno essere indirizzati al servizio da pediatri, medici di medicina generale, consultori, scuole e altri servizi sanitari. Per le segnalazioni sono stati predisposti percorsi dedicati attraverso l’indirizzo ambulatoriopuntox@gmail.com.

La sperimentazione durerà 12 mesi. Per il primo anno l’Azienda USL stima tra 750 e 1.000 accessi: un dato previsionale che sarà verificato attraverso il monitoraggio dell’attività. I risultati consentiranno di valutare quali bisogni siano stati intercettati, quanto abbiano funzionato le modalità di accesso e il raccordo tra i servizi, e quali eventuali modifiche possano rafforzare l’offerta.

La sfida, dunque, va oltre l’apertura di due ambulatori. Per la sanità valdostana significa provare a investire sulla prevenzione prima che il disagio diventi emergenza, in un momento in cui la disponibilità di personale medico e la necessità di garantire servizi di prossimità impongono di ripensare l’organizzazione dell’assistenza. La riuscita del progetto dipenderà dalla capacità di raggiungere davvero i giovani, consolidare la collaborazione tra professionisti e trasformare gli accessi in percorsi di cura efficaci. Perché, come ricorda Cerbelli, a volte la prevenzione comincia semplicemente con «una porta aperta» e un medico disposto ad ascoltare.