Il festival "Riverberi" dedica un incontro alle scuole sul futuro dell'Europa con Alessandro Beloli

Parte dal coinvolgimento del mondo scolastico e universitario la quinta edizione di "Riverberi – Storie di comunità", il festival in programma ad Aosta dal 12 al 18 ottobre.

La rassegna, nata nel 2022 con l'intento di esplorare il concetto di identità collettiva e senso d'appartenenza, propone un calendario articolato tra dibattiti, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed espressioni artistiche.

Il primo evento riservato agli istituti scolastici del territorio e agli studenti dell'Università della Valle d'Aosta è fissato per lunedì 12 ottobre, dalle ore 9:00 alle 10:30, presso le tavole del Teatro Giacosa. Sul palco intervendrà Alessandro Beloli con la relazione intitolata "Europa: Unione o Comunità?", un percorso formativo disegnato per ripercorrere le tappe principali dell'integrazione europea e analizzarne le prospettive di fronte agli scenari geopolitici contemporanei.

L'incontro intende sollecitare l'analisi critica dei partecipanti rispetto alla natura dell'Unione Europea, valutando il passaggio da organismo sovranazionale a comunità partecipata. Le classi interessate a presenziare possono perfezionare l'iscrizione contattando l'organizzazione tramite l'indirizzo di posta elettronica segreteria@enjoyevents.it o il recapito telefonico 0165 45858.

Sull'importanza dell'inclusione dei giovani nella programmazione del festival è intervenuta l'Assessora comunale alla cultura e al turismo, Cecilia Lazzarotto: «Abbiamo dedicato un appuntamento alle scuole perché crediamo che parlare di comunità significhi anche coinvolgere le nuove generazioni, offrendo loro occasioni per confrontarsi sui temi che riguardano il presente e il futuro. L’incontro con Alessandro Beloli porterà gli studenti e le studentesse a riflettere sull’Europa, sulla comunità internazionale e sulle grandi sfide geopolitiche del nostro tempo. È un’occasione per avvicinare i più giovani a temi complessi attraverso il confronto e il dialogo, stimolando curiosità e consapevolezza. Crediamo che anche la cultura possa contribuire a costruire una comunità più attenta, partecipata e capace di guardare al futuro».

I dettagli riguardanti il calendario completo delle iniziative previste nell'arco della settimana sono reperibili sul portale ufficiale della manifestazione all'indirizzo https://rvbr.it/#programma