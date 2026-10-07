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Aosta Capitale | 07 ottobre 2026, 08:00

Il festival "Riverberi" dedica un incontro alle scuole sul futuro dell'Europa con Alessandro Beloli

Lunedì 12 ottobre al Teatro Giacosa si apre la quinta edizione della rassegna con un appuntamento rivolto agli studenti degli istituti superiori e dell'Università della Valle d'Aosta. Focus su cittadinanza e sfide geopolitiche

Il festival &quot;Riverberi&quot; dedica un incontro alle scuole sul futuro dell'Europa con Alessandro Beloli

Parte dal coinvolgimento del mondo scolastico e universitario la quinta edizione di "Riverberi – Storie di comunità", il festival in programma ad Aosta dal 12 al 18 ottobre. 

La rassegna, nata nel 2022 con l'intento di esplorare il concetto di identità collettiva e senso d'appartenenza, propone un calendario articolato tra dibattiti, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed espressioni artistiche.

Il primo evento riservato agli istituti scolastici del territorio e agli studenti dell'Università della Valle d'Aosta è fissato per lunedì 12 ottobre, dalle ore 9:00 alle 10:30, presso le tavole del Teatro Giacosa. Sul palco intervendrà Alessandro Beloli con la relazione intitolata "Europa: Unione o Comunità?", un percorso formativo disegnato per ripercorrere le tappe principali dell'integrazione europea e analizzarne le prospettive di fronte agli scenari geopolitici contemporanei.

L'incontro intende sollecitare l'analisi critica dei partecipanti rispetto alla natura dell'Unione Europea, valutando il passaggio da organismo sovranazionale a comunità partecipata. Le classi interessate a presenziare possono perfezionare l'iscrizione contattando l'organizzazione tramite l'indirizzo di posta elettronica segreteria@enjoyevents.it o il recapito telefonico 0165 45858.

Sull'importanza dell'inclusione dei giovani nella programmazione del festival è intervenuta l'Assessora comunale alla cultura e al turismo, Cecilia Lazzarotto: «Abbiamo dedicato un appuntamento alle scuole perché crediamo che parlare di comunità significhi anche coinvolgere le nuove generazioni, offrendo loro occasioni per confrontarsi sui temi che riguardano il presente e il futuro. L’incontro con Alessandro Beloli porterà gli studenti e le studentesse a riflettere sull’Europa, sulla comunità internazionale e sulle grandi sfide geopolitiche del nostro tempo. È un’occasione per avvicinare i più giovani a temi complessi attraverso il confronto e il dialogo, stimolando curiosità e consapevolezza. Crediamo che anche la cultura possa contribuire a costruire una comunità più attenta, partecipata e capace di guardare al futuro».

I dettagli riguardanti il calendario completo delle iniziative previste nell'arco della settimana sono reperibili sul portale ufficiale della manifestazione all'indirizzo https://rvbr.it/#programma

red.

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