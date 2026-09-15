Almanach de mercredi 16 septembre ss. Cornélius et Cyprien

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI SETTEMBRE

Martedì 15 e mercoledì 16 settembre

Mondovì, Santuario di Vicoforte

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese.

Giovedì 17 settembre

Vescovado – mattino

Udienze.

Venerdì 18 settembre

Casa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 18.30-22.00

Incontro con gli operatori di pastorale familiare.

Sabato 19 settembre

Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde – ore 15.00

Partecipazione alla presentazione del volume «Santuari d’Italia. Piemonte e Valle d’Aosta».

Domenica 20 settembre

Chiesa parrocchiale di Champdepraz – ore 10.30

Santa Messa in occasione degli anniversari della Parrocchia e della Pro Schola.

Lunedì 21 e martedì 22 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

«Due Giorni» del Clero all’inizio dell’Anno pastorale.

Mercoledì 23 settembre

Vescovado, Salone delle Udienze – ore 18.00

Partecipazione alla conferenza sulla presenza francescana in Valle d’Aosta.

Venerdì 25 settembre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Sabato 26 settembre

Pont-Saint-Martin – ore 16.00

Santa Cresima per diverse Unità parrocchiali.

Domenica 27 settembre

Cattedrale – ore 10.30

Santa Cresima degli adulti.

Chiesa dell’Istituto Don Bosco e Santuario di Maria Immacolata – ore 15.00

Santa Messa e processione per la conclusione dei pellegrinaggi mariani estivi.

Lunedì 28 – mercoledì 30 settembre

Aosta

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Mercoledì 30 settembre

Seminario vescovile – ore 17.00

Santa Messa per l’inizio dell’Anno scolastico.

La Chiesa celebra Santi Cornelio e Cipriano Papa e Vescovo, martiri

Cornelio e Cipriano appartengono alla generazione di pastori che guidò la Chiesa nel difficile passaggio dalla persecuzione di Decio alle nuove prove del III secolo. Cornelio fu eletto vescovo di Roma nel 251, dopo la lunga sede vacante provocata dalla morte del papa Fabiano. La sua elezione fu contestata dal presbitero Novaziano, che diede origine a uno scisma rigorista. Al centro della controversia vi era soprattutto il problema dei cristiani che, durante la persecuzione, avevano rinnegato la fede e chiedevano di essere riammessi nella comunità. A Cornelio diede un sostegno decisivo Cipriano, vescovo di Cartagine dal 249, una delle personalità più autorevoli del cristianesimo latino del suo tempo. Attraverso un'intensa corrispondenza, i due pastori difesero l'unità della Chiesa e una disciplina penitenziale capace di tenere insieme verità e misericordia. Cornelio fu costretto all'esilio a Centumcellae, l'odierna Civitavecchia, dove morì nel 253. Cipriano, dopo essere stato esiliato durante la persecuzione di Valeriano, tornò a Cartagine e affrontò il processo. Il 14 settembre 258 fu condannato alla decapitazione e affrontò la morte davanti alla propria comunità. La Chiesa li celebra insieme il 16 settembre, ricordando in due figure diverse una medesima fedeltà alla comunione ecclesiale e alla testimonianza cristiana.

Il sole sorge alle ore 7,06 e tramonta alle ore 19,46

«La cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano.»

— Papa Leone XIV

La tutela dell’ambiente non è soltanto una questione ecologica, ma una responsabilità verso il futuro.

Conservare montagne, boschi, acqua e paesaggi significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.

Anche una comunità alpina come la Valle d’Aosta può fare della cura del proprio territorio una scelta di civiltà.