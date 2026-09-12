Almanach de dimanche 13 septembre saint Jean Chrysostome

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI SETTEMBRE

Domenica 13 settembre

Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde

Ore 9.30 – Processione.

Ore 11.00 – Santa Messa.

Ore 14.30 – Adorazione eucaristica.

Lunedì 14 settembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30-12.00

Consiglio dei Vicari.

Martedì 15 e mercoledì 16 settembre

Mondovì, Santuario di Vicoforte

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese.

Giovedì 17 settembre

Vescovado – mattino

Udienze.

Venerdì 18 settembre

Casa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 18.30-22.00

Incontro con gli operatori di pastorale familiare.

Sabato 19 settembre

Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde – ore 15.00

Partecipazione alla presentazione del volume «Santuari d’Italia. Piemonte e Valle d’Aosta».

Domenica 20 settembre

Chiesa parrocchiale di Champdepraz – ore 10.30

Santa Messa in occasione degli anniversari della Parrocchia e della Pro Schola.

Lunedì 21 e martedì 22 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

«Due Giorni» del Clero all’inizio dell’Anno pastorale.

Mercoledì 23 settembre

Vescovado, Salone delle Udienze – ore 18.00

Partecipazione alla conferenza sulla presenza francescana in Valle d’Aosta.

Venerdì 25 settembre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Sabato 26 settembre

Pont-Saint-Martin – ore 16.00

Santa Cresima per diverse Unità parrocchiali.

Domenica 27 settembre

Cattedrale – ore 10.30

Santa Cresima degli adulti.

Chiesa dell’Istituto Don Bosco e Santuario di Maria Immacolata – ore 15.00

Santa Messa e processione per la conclusione dei pellegrinaggi mariani estivi.

Lunedì 28 – mercoledì 30 settembre

Aosta

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Mercoledì 30 settembre

Seminario vescovile – ore 17.00

Santa Messa per l’inizio dell’Anno scolastico.

La Chiesa celebra San Giovanni Crisostomo Vescovo e dottore della Chiesa

Giovanni, nato ad Antiochia (probabilmente nel 349), dopo i primi anni trascorsi nel deserto, fu ordinato sacerdote dal vescovo Fabiano e ne diventò collaboratore. Grande predicatore, nel 398 fu chiamato a succedere al patriarca Nettario sulla cattedra di Costantinopoli. L'attività di Giovanni fu apprezzata e discussa: evangelizzazione delle campagne, creazione di ospedali, processioni anti-ariane sotto la protezione della polizia imperiale, sermoni di fuoco con cui fustigava vizi e tiepidezze, severi richiami ai monaci indolenti e agli ecclesiastici troppo sensibili alla ricchezza. Deposto illegalmente da un gruppo di vescovi capeggiati da Teofilo di Alessandria, ed esiliato, venne richiamato quasi subito dall'imperatore Arcadio. Ma due mesi dopo Giovanni era di nuovo esiliato, prima in Armenia, poi sulle rive del Mar Nero. Qui il 14 settembre 407, Giovanni morì. Dal sepolcro di Comana, il figlio di Arcadio, Teodosio il Giovane, fece trasferire i resti mortali del santo a Costantinopoli, dove giunsero la notte del 27 gennaio 438.

Il sole sorge alle ore 7,06 e tramonta alle ore 19,46

«La cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano.»

— Papa Leone XIV

La tutela dell’ambiente non è soltanto una questione ecologica, ma una responsabilità verso il futuro.

Conservare montagne, boschi, acqua e paesaggi significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.

Anche una comunità alpina come la Valle d’Aosta può fare della cura del proprio territorio una scelta di civiltà.