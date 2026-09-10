Papa Leone XIV: «L’unità è un servizio al mondo ferito dalle divisioni»

Un discorso fraterno, semplice e al tempo stesso profondo, quello che Papa Leone XIV ha rivolto stamane in Vaticano a un gruppo di vescovi amici del Movimento dei Focolari. Al centro delle sue parole c’è uno dei temi più caratteristici dell’esperienza avviata da Chiara Lubich: la comunione, intesa non soltanto come dimensione interna alla vita della Chiesa, ma come autentico servizio all’umanità in un tempo segnato da divisioni, contrapposizioni e crescenti forme di solitudine.

Il Pontefice ha richiamato in particolare il tema scelto per il congresso del movimento, «testimoniare l’unità», definendolo «uno degli elementi essenziali del movimento fondato da Chiara Lubich» e aggiungendo che si tratta di un tema che gli sta «particolarmente a cuore». In un’epoca caratterizzata da una crescente polarizzazione, ha osservato Leone XIV, al movimento è stato concesso di testimoniare «sia il senso che il servizio dell’unità», diventando così un segno capace di parlare non soltanto alla propria generazione, ma anche a quelle future.

È un richiamo che guarda direttamente alla realtà contemporanea. Leone XIV ha infatti ricordato le «difficili circostanze sociali» e le divisioni che molti vescovi sono chiamati ad affrontare nei propri Paesi, citando fenomeni come il pregiudizio, il razzismo, l’intolleranza religiosa e persino la violenza. Questioni che non riguardano soltanto la dimensione religiosa, ma investono nel profondo la convivenza civile e la capacità delle società di riconoscere nella diversità una ricchezza anziché una minaccia.

Il Papa ha quindi allargato lo sguardo anche all’Occidente, dove individua gli effetti sempre più evidenti dell’individualismo. Secondo Leone XIV, le reti un tempo stabili della famiglia, dell’amicizia e della comunità stanno lasciando spazio a una crescente frammentazione. Una trasformazione sociale che riguarda anche il modo stesso di concepire la libertà, sempre più spesso presentata come «autonomia assoluta», cioè come possibilità di perseguire la propria felicità senza riconoscere limiti morali, naturali o umani.

La riflessione del Pontefice non si limita però a una critica dell’individualismo. C’è, nelle sue parole, anche la constatazione di una contraddizione propria del nostro tempo: proprio mentre l’individuo viene invitato a essere pienamente libero e autonomo, molte persone finiscono per sentirsi meno libere di essere autenticamente se stesse. Leone XIV ha parlato di una «paura nascosta di essere giudicate o di non conformarsi», mostrando così il paradosso di una società nella quale l’affermazione dell’individualità può convivere con nuove forme di pressione sociale e di omologazione.

È in questo contesto che il Papa colloca il messaggio cristiano sulla persona e sulla comunione. L’essere umano, ha ricordato, è immagine di Dio, e il Dio rivelato dalla fede cristiana è un Dio trinitario, «che è in se stesso una comunione di persone – Padre, Figlio e Spirito Santo». Da questa concezione discende una precisa idea dell’uomo: la persona non è fatta per vivere isolata, ma trova pienamente se stessa nelle relazioni, nella reciprocità e nella capacità di costruire legami.

Nel rivelare il cuore del Padre, Cristo mostra quindi, secondo il Pontefice, «il significato più profondo della nostra esistenza, delle nostre relazioni e la via per la felicità». È un passaggio che assume anche una forte valenza sociale: la fraternità non viene proposta come semplice sentimento individuale, ma come criterio capace di orientare la vita delle comunità e, più in generale, della società.

La stessa Chiesa, ha sottolineato Leone XIV, è comunione, «segno e lievito di unità per il nostro mondo». In una fase storica nella quale il confronto pubblico appare spesso dominato dalla contrapposizione, dalla ricerca del nemico e dalla difficoltà di riconoscere un bene comune, l’unità diventa dunque una responsabilità concreta. Non significa cancellare le differenze né negare il conflitto quando esso è necessario, ma costruire le condizioni perché le differenze possano essere vissute senza trasformarsi automaticamente in divisione.

È probabilmente questo uno degli aspetti più attuali del messaggio rivolto ai vescovi amici dei Focolari. La comunione ecclesiale, nella prospettiva indicata dal Papa, non può essere separata dalla capacità della Chiesa di contribuire alla ricostruzione di una società più coesa. Famiglia, comunità, amicizia, dialogo tra culture e religioni diventano così luoghi nei quali misurare concretamente la capacità di opporsi alla frammentazione.

La sfida riguarda, in definitiva, l’intera famiglia umana. Per questo Leone XIV ha concluso il suo intervento con un invito particolarmente significativo: «Dobbiamo davvero diventare dei contemplativi!». Non un invito alla fuga dal mondo, ma alla riscoperta di uno sguardo capace di andare oltre la superficie delle contrapposizioni e di riconoscere nell’altro una persona con cui condividere una comune dignità.

Rivolgendosi infine ai vescovi, il Pontefice li ha incoraggiati ad approfittare dei giorni trascorsi insieme per vivere quella fraternità che «richiama e conferma la nostra parentela in Cristo». È qui, nelle relazioni concrete e nella capacità di costruire comunione, che Papa Leone XIV individua una delle risposte più profonde alle divisioni del presente: non una semplice parola d’ordine, ma una testimonianza da vivere e offrire a una società che ha sempre più bisogno di ritrovare legami, fiducia e senso di comunità.