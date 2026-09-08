Almanach de mercredi 9 septembre saint Alain

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI SETTEMBRE

Giovedì 10 settembre

Vescovado – mattino

Udienze.

Venerdì 11 settembre

Vescovado – mattino

Udienze.

Sabato 12 settembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié.

Piazza Chanoux – ore 17.00

Partecipazione alla cerimonia per il trentennale della Fanfara ANA Valdostana.

Domenica 13 settembre

Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde

Ore 9.30 – Processione.

Ore 11.00 – Santa Messa.

Ore 14.30 – Adorazione eucaristica.

Lunedì 14 settembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30-12.00

Consiglio dei Vicari.

Martedì 15 e mercoledì 16 settembre

Mondovì, Santuario di Vicoforte

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese.

Giovedì 17 settembre

Vescovado – mattino

Udienze.

Venerdì 18 settembre

Casa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 18.30-22.00

Incontro con gli operatori di pastorale familiare.

Sabato 19 settembre

Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde – ore 15.00

Partecipazione alla presentazione del volume «Santuari d’Italia. Piemonte e Valle d’Aosta».

Domenica 20 settembre

Chiesa parrocchiale di Champdepraz – ore 10.30

Santa Messa in occasione degli anniversari della Parrocchia e della Pro Schola.

Lunedì 21 e martedì 22 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

«Due Giorni» del Clero all’inizio dell’Anno pastorale.

Mercoledì 23 settembre

Vescovado, Salone delle Udienze – ore 18.00

Partecipazione alla conferenza sulla presenza francescana in Valle d’Aosta.

Venerdì 25 settembre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Sabato 26 settembre

Pont-Saint-Martin – ore 16.00

Santa Cresima per diverse Unità parrocchiali.

Domenica 27 settembre

Cattedrale – ore 10.30

Santa Cresima degli adulti.

Chiesa dell’Istituto Don Bosco e Santuario di Maria Immacolata – ore 15.00

Santa Messa e processione per la conclusione dei pellegrinaggi mariani estivi.

Lunedì 28 – mercoledì 30 settembre

Aosta

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Mercoledì 30 settembre

Seminario vescovile – ore 17.00

Santa Messa per l’inizio dell’Anno scolastico.

La Chiesa celebra San Gorgonio di Roma Martire

La sua memoria è infatti attestata già nel Cronografo del 354, dove la Depositio Martyrum lo ricorda il 9 settembre con una breve indicazione topografica: Gorgonio era venerato sulla via Labicana. Il suo sepolcro si trovava nel grande complesso funerario noto come ad Duas Lauros, presso l'area cimiteriale poi associata ai santi Pietro e Marcellino. Non è stata conservata una passio antica che racconti la sua vita, la professione, l'arresto o le circostanze della morte. Per questo motivo, le notizie che lo presentano come ufficiale della corte dell'imperatore Diocleziano e lo associano ai martiri Doroteo e Pietro di Nicomedia non possono essere riferite con sicurezza al Gorgonio romano. Si tratta di una confusione agiografica sviluppatasi nel Medioevo tra due martiri omonimi. La sua importanza storica risiede dunque soprattutto nell'antichità del culto. Gorgonio era già venerato nel IV secolo e fu ricordato anche in un'epigrafe composta da papa Damaso I.

Il sole sorge alle ore 6,57 e tramonta alle ore 19,59

“«La cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano.»

— Papa Leone XIV

La tutela dell’ambiente non è soltanto una questione ecologica, ma una responsabilità verso il futuro.

Conservare montagne, boschi, acqua e paesaggi significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.

Anche una comunità alpina come la Valle d’Aosta può fare della cura del proprio territorio una scelta di civiltà.