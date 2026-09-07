Almanach de mardi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie
CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI SETTEMBRE
Martedì 8 settembre
Courmayeur, Santuario di Notre-Dame de la Guérison
Ore 9.30 – Processione.
Ore 11.00 – Santa Messa.
Giovedì 10 settembre
Vescovado – mattino
Udienze.
Venerdì 11 settembre
Vescovado – mattino
Udienze.
Sabato 12 settembre
Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00
Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié.
Piazza Chanoux – ore 17.00
Partecipazione alla cerimonia per il trentennale della Fanfara ANA Valdostana.
Domenica 13 settembre
Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde
Ore 9.30 – Processione.
Ore 11.00 – Santa Messa.
Ore 14.30 – Adorazione eucaristica.
Lunedì 14 settembre
Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30-12.00
Consiglio dei Vicari.
Martedì 15 e mercoledì 16 settembre
Mondovì, Santuario di Vicoforte
Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese.
Giovedì 17 settembre
Vescovado – mattino
Udienze.
Venerdì 18 settembre
Casa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 18.30-22.00
Incontro con gli operatori di pastorale familiare.
Sabato 19 settembre
Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde – ore 15.00
Partecipazione alla presentazione del volume «Santuari d’Italia. Piemonte e Valle d’Aosta».
Domenica 20 settembre
Chiesa parrocchiale di Champdepraz – ore 10.30
Santa Messa in occasione degli anniversari della Parrocchia e della Pro Schola.
Lunedì 21 e martedì 22 settembre
Priorato di Saint-Pierre – mattino
«Due Giorni» del Clero all’inizio dell’Anno pastorale.
Mercoledì 23 settembre
Vescovado, Salone delle Udienze – ore 18.00
Partecipazione alla conferenza sulla presenza francescana in Valle d’Aosta.
Venerdì 25 settembre
Vescovado – pomeriggio
Udienze.
Sabato 26 settembre
Pont-Saint-Martin – ore 16.00
Santa Cresima per diverse Unità parrocchiali.
Domenica 27 settembre
Cattedrale – ore 10.30
Santa Cresima degli adulti.
Chiesa dell’Istituto Don Bosco e Santuario di Maria Immacolata – ore 15.00
Santa Messa e processione per la conclusione dei pellegrinaggi mariani estivi.
Lunedì 28 – mercoledì 30 settembre
Aosta
Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.
Mercoledì 30 settembre
Seminario vescovile – ore 17.00
Santa Messa per l’inizio dell’Anno scolastico.
La Chiesa celebra Natività della Beata Vergine Maria
Oggi le chiese d’Oriente e d’Occidente celebrano la nascita di Maria, madre di Gesù. Secondo il Protovangelo di Giacomo, Maria nacque a Gerusalemme da Gioacchino e Anna; qui nel IV secolo fu costruita la basilica di sant’Anna, e la festa della sua nascita si diffuse poi a Costantinopoli e in Occidente. Dante e i Padri della Chiesa vedono in Maria la realizzazione del piano eterno di Dio: la sua nascita prepara il grembo umano per l’incarnazione del Verbo. Maria, fin da bambina, rappresenta l’umanità nuova, pronta ad accogliere Dio. La sua nascita viene celebrata non solo come quella di un santo, ma come l’inizio della salvezza, il compimento dell’amore divino. Come il tempio di Salomone accolse la gloria di Dio, Maria diventa il tempio vivente del Verbo incarnato, luce per le genti e simbolo della redenzione.
Il sole sorge alle ore 6,57 e tramonta alle ore 19,59
“«La cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano.»
— Papa Leone XIV
La tutela dell’ambiente non è soltanto una questione ecologica, ma una responsabilità verso il futuro.
Conservare montagne, boschi, acqua e paesaggi significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.
Anche una comunità alpina come la Valle d’Aosta può fare della cura del proprio territorio una scelta di civiltà.