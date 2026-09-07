Almanach de mardi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI SETTEMBRE

Martedì 8 settembre

Courmayeur, Santuario di Notre-Dame de la Guérison

Ore 9.30 – Processione.

Ore 11.00 – Santa Messa.

Giovedì 10 settembre

Vescovado – mattino

Udienze.

Venerdì 11 settembre

Vescovado – mattino

Udienze.

Sabato 12 settembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié.

Piazza Chanoux – ore 17.00

Partecipazione alla cerimonia per il trentennale della Fanfara ANA Valdostana.

Domenica 13 settembre

Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde

Ore 9.30 – Processione.

Ore 11.00 – Santa Messa.

Ore 14.30 – Adorazione eucaristica.

Lunedì 14 settembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30-12.00

Consiglio dei Vicari.

Martedì 15 e mercoledì 16 settembre

Mondovì, Santuario di Vicoforte

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese.

Giovedì 17 settembre

Vescovado – mattino

Udienze.

Venerdì 18 settembre

Casa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 18.30-22.00

Incontro con gli operatori di pastorale familiare.

Sabato 19 settembre

Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde – ore 15.00

Partecipazione alla presentazione del volume «Santuari d’Italia. Piemonte e Valle d’Aosta».

Domenica 20 settembre

Chiesa parrocchiale di Champdepraz – ore 10.30

Santa Messa in occasione degli anniversari della Parrocchia e della Pro Schola.

Lunedì 21 e martedì 22 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

«Due Giorni» del Clero all’inizio dell’Anno pastorale.

Mercoledì 23 settembre

Vescovado, Salone delle Udienze – ore 18.00

Partecipazione alla conferenza sulla presenza francescana in Valle d’Aosta.

Venerdì 25 settembre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Sabato 26 settembre

Pont-Saint-Martin – ore 16.00

Santa Cresima per diverse Unità parrocchiali.

Domenica 27 settembre

Cattedrale – ore 10.30

Santa Cresima degli adulti.

Chiesa dell’Istituto Don Bosco e Santuario di Maria Immacolata – ore 15.00

Santa Messa e processione per la conclusione dei pellegrinaggi mariani estivi.

Lunedì 28 – mercoledì 30 settembre

Aosta

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Mercoledì 30 settembre

Seminario vescovile – ore 17.00

Santa Messa per l’inizio dell’Anno scolastico.

La Chiesa celebra Natività della Beata Vergine Maria

Oggi le chiese d’Oriente e d’Occidente celebrano la nascita di Maria, madre di Gesù. Secondo il Protovangelo di Giacomo, Maria nacque a Gerusalemme da Gioacchino e Anna; qui nel IV secolo fu costruita la basilica di sant’Anna, e la festa della sua nascita si diffuse poi a Costantinopoli e in Occidente. Dante e i Padri della Chiesa vedono in Maria la realizzazione del piano eterno di Dio: la sua nascita prepara il grembo umano per l’incarnazione del Verbo. Maria, fin da bambina, rappresenta l’umanità nuova, pronta ad accogliere Dio. La sua nascita viene celebrata non solo come quella di un santo, ma come l’inizio della salvezza, il compimento dell’amore divino. Come il tempio di Salomone accolse la gloria di Dio, Maria diventa il tempio vivente del Verbo incarnato, luce per le genti e simbolo della redenzione.

Il sole sorge alle ore 6,57 e tramonta alle ore 19,59

“«La cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano.»

— Papa Leone XIV

La tutela dell’ambiente non è soltanto una questione ecologica, ma una responsabilità verso il futuro.

Conservare montagne, boschi, acqua e paesaggi significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.

Anche una comunità alpina come la Valle d’Aosta può fare della cura del proprio territorio una scelta di civiltà.