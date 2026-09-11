Almanach de samedi 12 septembre Le saint Nom de Marie

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI SETTEMBRE

Sabato 12 settembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié.

Piazza Chanoux – ore 17.00

Partecipazione alla cerimonia per il trentennale della Fanfara ANA Valdostana.

Domenica 13 settembre

Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde

Ore 9.30 – Processione.

Ore 11.00 – Santa Messa.

Ore 14.30 – Adorazione eucaristica.

Lunedì 14 settembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30-12.00

Consiglio dei Vicari.

Martedì 15 e mercoledì 16 settembre

Mondovì, Santuario di Vicoforte

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese.

Giovedì 17 settembre

Vescovado – mattino

Udienze.

Venerdì 18 settembre

Casa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 18.30-22.00

Incontro con gli operatori di pastorale familiare.

Sabato 19 settembre

Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde – ore 15.00

Partecipazione alla presentazione del volume «Santuari d’Italia. Piemonte e Valle d’Aosta».

Domenica 20 settembre

Chiesa parrocchiale di Champdepraz – ore 10.30

Santa Messa in occasione degli anniversari della Parrocchia e della Pro Schola.

Lunedì 21 e martedì 22 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

«Due Giorni» del Clero all’inizio dell’Anno pastorale.

Mercoledì 23 settembre

Vescovado, Salone delle Udienze – ore 18.00

Partecipazione alla conferenza sulla presenza francescana in Valle d’Aosta.

Venerdì 25 settembre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Sabato 26 settembre

Pont-Saint-Martin – ore 16.00

Santa Cresima per diverse Unità parrocchiali.

Domenica 27 settembre

Cattedrale – ore 10.30

Santa Cresima degli adulti.

Chiesa dell’Istituto Don Bosco e Santuario di Maria Immacolata – ore 15.00

Santa Messa e processione per la conclusione dei pellegrinaggi mariani estivi.

Lunedì 28 – mercoledì 30 settembre

Aosta

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Mercoledì 30 settembre

Seminario vescovile – ore 17.00

Santa Messa per l’inizio dell’Anno scolastico.

La Chiesa celebra Santissimo Nome di Maria

La Chiesa celebra oggi il Santissimo Nome di Maria poco dopo la Sua Natività, così come si celebra il Santissimo Nome di Gesù pochi giorni dopo il Natale. Secondo l'usanza, la Beata Vergine ricevette il suo nome, Maria, pochi giorni dopo la sua nascita. Per gli Ebrei, il nome era più di un segno linguistico; esprimeva la natura stessa della persona. Ecco perché nella Bibbia vediamo Dio stesso scegliere i nomi dei suoi servitori: Adamo, Abramo, Isacco, Giovanni Battista, Gesù. I Padri e i Dottori della Chiesa hanno spesso cercato il significato del nome di Maria, interpretandolo in modi diversi: Stella del Mare, Sovrana, Protettrice. Ora, se il nome di Maria è forse di origine egiziana, esso contiene la radice del verbo «amare». Ella è dunque l’Amata in cui non vi è difetto (cf. Ct 4, 7), «piena di grazia », come la chiama l’angelo Gabriele (Lc ı, 28). Maria è pertanto l’immagine e la primizia della Chiesa, sposa che la grazia di Dio ha trasformato da “non-amata” in “amata” (cf. Os ı, 6; 2, 3). In ogni caso, è giusto mostrare il nostro rispetto per il Nome di Colei che la Chiesa e io invochiamo così spesso nelle nostre preghiere. Celebrata dal 1513 in Spagna, la festa del Santo Nome di Maria fu istituita in tutta la Chiesa da Papa Innocenzo XI nel 1684, in riconoscimento della vittoria sui Turchi a Vienna nel 1683. I Turchi stavano tentando di entrare in Europa occidentale via terra. Vienna era sotto assedio dal 14 luglio e la sua resa era questione di ore. La città si affidò all'intercessione della Vergine Maria. Un cappuccino italiano, il Beato Marco d'Aviano, cappellano di tutti gli eserciti cristiani, incoraggiò le truppe cristiane ad essere ferventi e a resistere. Mentre l'intera città pregava Maria per tutta la giornata dell'11 settembre, lo stendardo del Gran Visir cadde a favore dei cristiani la sera. Il giorno successivo, il Re di Polonia, Giovanni III Sobieski, che era arrivato come rinforzo, entrò in città in tripudio e partecipò alla messa e al Te Deum nella chiesa della Vergine di Loreto, a cui attribuì la vittoria. La festa del Santissimo Nome di Maria non fu inclusa nel nuovo calendario liturgico universale promulgato dopo il Concilio Vaticano II, per poi essere ripristinata al 12 settembre nel 2002 da San Giovanni Paolo II. Rimasta invece sempre presente nella forma extraordinaria del Rito Romano (Messale 1962) come festa di III classe.

Il sole sorge alle ore 6,57 e tramonta alle ore 19,59

«La cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano.»

— Papa Leone XIV

La tutela dell’ambiente non è soltanto una questione ecologica, ma una responsabilità verso il futuro.

Conservare montagne, boschi, acqua e paesaggi significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.

Anche una comunità alpina come la Valle d’Aosta può fare della cura del proprio territorio una scelta di civiltà.