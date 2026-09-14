Almanach de mardi 15 septembre Notre-Dame des Douleurs

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI SETTEMBRE

Martedì 15 e mercoledì 16 settembre

Mondovì, Santuario di Vicoforte

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese.

Giovedì 17 settembre

Vescovado – mattino

Udienze.

Venerdì 18 settembre

Casa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 18.30-22.00

Incontro con gli operatori di pastorale familiare.

Sabato 19 settembre

Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde – ore 15.00

Partecipazione alla presentazione del volume «Santuari d’Italia. Piemonte e Valle d’Aosta».

Domenica 20 settembre

Chiesa parrocchiale di Champdepraz – ore 10.30

Santa Messa in occasione degli anniversari della Parrocchia e della Pro Schola.

Lunedì 21 e martedì 22 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

«Due Giorni» del Clero all’inizio dell’Anno pastorale.

Mercoledì 23 settembre

Vescovado, Salone delle Udienze – ore 18.00

Partecipazione alla conferenza sulla presenza francescana in Valle d’Aosta.

Venerdì 25 settembre

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Sabato 26 settembre

Pont-Saint-Martin – ore 16.00

Santa Cresima per diverse Unità parrocchiali.

Domenica 27 settembre

Cattedrale – ore 10.30

Santa Cresima degli adulti.

Chiesa dell’Istituto Don Bosco e Santuario di Maria Immacolata – ore 15.00

Santa Messa e processione per la conclusione dei pellegrinaggi mariani estivi.

Lunedì 28 – mercoledì 30 settembre

Aosta

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Mercoledì 30 settembre

Seminario vescovile – ore 17.00

Santa Messa per l’inizio dell’Anno scolastico.

La Chiesa celebra Beata Vergine Maria Addolorata

La memoria della Vergine Addolorata ci invita a ricordare la passione di Gesù e a venerare Maria, vicina al Figlio sulla croce. La sua maternità sul Calvario assume un significato universale, mostrando la sua partecipazione alla salvezza di tutti. Maria diventa la nuova Eva: mentre la disobbedienza della prima donna portò alla morte, la sua fedeltà e obbedienza portano alla vita. Questa memoria, nata dalla devozione dei fedeli, fu ufficialmente inserita nel calendario romano da papa Pio VII nel 1814.

Il sole sorge alle ore 7,06 e tramonta alle ore 19,46

«La cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano.»

— Papa Leone XIV

La tutela dell’ambiente non è soltanto una questione ecologica, ma una responsabilità verso il futuro.

Conservare montagne, boschi, acqua e paesaggi significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.

Anche una comunità alpina come la Valle d’Aosta può fare della cura del proprio territorio una scelta di civiltà.