Almanach de mardi 15 septembre Notre-Dame des Douleurs

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI SETTEMBRE
Martedì 15 e mercoledì 16 settembre
Mondovì, Santuario di Vicoforte
Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese.
Giovedì 17 settembre
Vescovado – mattino
Udienze.
Venerdì 18 settembre
Casa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 18.30-22.00
Incontro con gli operatori di pastorale familiare.
Sabato 19 settembre
Perloz, Santuario di Notre-Dame de la Garde – ore 15.00
Partecipazione alla presentazione del volume «Santuari d’Italia. Piemonte e Valle d’Aosta».
Domenica 20 settembre
Chiesa parrocchiale di Champdepraz – ore 10.30
Santa Messa in occasione degli anniversari della Parrocchia e della Pro Schola.
Lunedì 21 e martedì 22 settembre
Priorato di Saint-Pierre – mattino
«Due Giorni» del Clero all’inizio dell’Anno pastorale.
Mercoledì 23 settembre
Vescovado, Salone delle Udienze – ore 18.00
Partecipazione alla conferenza sulla presenza francescana in Valle d’Aosta.
Venerdì 25 settembre
Vescovado – pomeriggio
Udienze.
Sabato 26 settembre
Pont-Saint-Martin – ore 16.00
Santa Cresima per diverse Unità parrocchiali.
Domenica 27 settembre
Cattedrale – ore 10.30
Santa Cresima degli adulti.
Chiesa dell’Istituto Don Bosco e Santuario di Maria Immacolata – ore 15.00
Santa Messa e processione per la conclusione dei pellegrinaggi mariani estivi.
Lunedì 28 – mercoledì 30 settembre
Aosta
Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.
Mercoledì 30 settembre
Seminario vescovile – ore 17.00
Santa Messa per l’inizio dell’Anno scolastico.
La Chiesa celebra Beata Vergine Maria Addolorata
La memoria della Vergine Addolorata ci invita a ricordare la passione di Gesù e a venerare Maria, vicina al Figlio sulla croce. La sua maternità sul Calvario assume un significato universale, mostrando la sua partecipazione alla salvezza di tutti. Maria diventa la nuova Eva: mentre la disobbedienza della prima donna portò alla morte, la sua fedeltà e obbedienza portano alla vita. Questa memoria, nata dalla devozione dei fedeli, fu ufficialmente inserita nel calendario romano da papa Pio VII nel 1814.
Il sole sorge alle ore 7,06 e tramonta alle ore 19,46
«La cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano.»
— Papa Leone XIV
La tutela dell’ambiente non è soltanto una questione ecologica, ma una responsabilità verso il futuro.
Conservare montagne, boschi, acqua e paesaggi significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.
Anche una comunità alpina come la Valle d’Aosta può fare della cura del proprio territorio una scelta di civiltà.