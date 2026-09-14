Nuovo Ospedale Parini, arrivano gru e trivella: il cantiere entra nel vivo

Il nuovo Ospedale Parini comincia a cambiare anche nel suo profilo esterno. Ad Aosta, nell’area di cantiere a sud dell’attuale struttura ospedaliera, sono infatti arrivati due macchinari destinati a segnare una nuova fase dei lavori: una grande gru e una trivella di notevoli dimensioni. La loro presenza rende immediatamente visibile alla città l’avanzamento di un intervento che, oltre alle opere edilizie, sta progressivamente costruendo anche l’infrastruttura tecnologica sulla quale poggerà il futuro ospedale.

La gru, di dimensioni imponenti e con un’altezza superiore a quella dell’attuale edificio ospedaliero, sarà utilizzata per approvvigionare e movimentare i materiali all’interno dello scavo destinato a ospitare le nuove Centrali tecnologiche. Si tratta di un’opera particolarmente importante perché proprio in queste strutture troveranno posto gli impianti indispensabili al funzionamento del futuro complesso ospedaliero. Lo scavo avrà una profondità di circa 12 metri, rendendo necessario l’impiego di mezzi adeguati sia per la movimentazione dei materiali sia per la gestione delle diverse fasi costruttive.

Accanto alla gru è stata posizionata la trivella, altrettanto significativa dal punto di vista tecnologico. Il macchinario raggiungerà una profondità di circa 80 metri per consentire la realizzazione di due pozzi destinati all'utilizzo dell'acqua di falda come risorsa energetica. L'acqua sarà impiegata per alimentare gli impianti di riscaldamento e raffrescamento del futuro Ospedale Parini, contribuendo alla realizzazione di un sistema moderno, efficiente e orientato a un uso più razionale delle risorse.

È un aspetto che merita particolare attenzione perché dimostra come la progettazione del nuovo ospedale non riguardi soltanto spazi, reparti e servizi sanitari, ma anche una complessa infrastruttura energetica pensata per accompagnare la struttura nel lungo periodo. L'utilizzo della falda per gli impianti termici rappresenta infatti una scelta tecnologica capace di migliorare l'efficienza complessiva dell'edificio e di contenere, nel tempo, i consumi energetici. Per una struttura destinata a funzionare ininterrottamente, 24 ore su 24, questo elemento assume un'importanza tutt'altro che secondaria.

L'arrivo dei due macchinari arriva al termine di una lunga fase preparatoria, indispensabile per rendere possibile l'intervento. Nell'area interessata dai lavori è stato necessario individuare e rimuovere alcune infrastrutture interrate che interferivano con il nuovo cantiere e procedere successivamente alla realizzazione e allo spostamento di opere impiantistiche, comprese le reti del gas e dell'energia elettrica.

Parallelamente è stato realizzato un terrapieno destinato a garantire la sicurezza dei percorsi di esodo dell'ospedale durante le diverse fasi del cantiere. Un intervento che restituisce bene la complessità di un'opera realizzata mentre l'attività sanitaria continua regolarmente. Il nuovo ospedale, infatti, non viene costruito in un'area isolata: il cantiere convive con una struttura sanitaria pienamente operativa e richiede quindi una pianificazione particolarmente accurata.

Sicurezza e continuità dell'attività ospedaliera sono state al centro del coordinamento tra le diverse imprese impegnate contemporaneamente nell'area. Ogni intervento sulle reti e sulle infrastrutture esistenti deve essere programmato in modo da ridurre al minimo i rischi e le interferenze con le attività sanitarie, in una delle aree più delicate dell'intero progetto.

Anche le lavorazioni legate ai nuovi pozzi hanno richiesto una modifica temporanea della viabilità. Per consentire alla trivella di operare in condizioni di sicurezza è stata infatti disposta la chiusura parziale e temporanea del tratto finale di via Chaligne, nella zona a sud della Camera mortuaria. Una limitazione destinata a essere superata con la conclusione delle lavorazioni e direttamente collegata a una fase ben precisa dell'avanzamento del cantiere.

La comparsa della gru e della trivella rappresenta dunque molto più di un'immagine destinata a caratterizzare per qualche tempo lo skyline di Aosta. È il segnale concreto che una parte fondamentale della macchina tecnologica del nuovo Parini sta prendendo forma. Dietro la grande gru visibile dalla città e dietro gli 80 metri di perforazione della trivella c'è infatti un sistema di impianti destinato a sostenere quotidianamente il funzionamento del futuro ospedale.

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti dell'opera: mentre la parte edilizia sarà quella maggiormente percepibile dai cittadini, una quota importante della qualità del nuovo ospedale dipenderà da ciò che non sarà immediatamente visibile, come centrali, reti, sistemi energetici e impianti. Investire in queste componenti significa costruire non soltanto un ospedale nuovo, ma una struttura pensata per essere più efficiente, funzionale e adeguata alle esigenze sanitarie dei prossimi decenni.

Per Aosta e per la Valle d'Aosta, l'avanzamento di queste lavorazioni rappresenta quindi un ulteriore passaggio concreto verso la trasformazione del Parini. Un'opera complessa, inevitabilmente accompagnata da cantieri, modifiche temporanee e inevitabili disagi, ma che proprio attraverso queste fasi sta progressivamente traducendo il progetto del nuovo ospedale in una realtà sempre più visibile.