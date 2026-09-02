Oltre 10 mila accessi al Pronto Soccorso: così la sanità valdostana ha retto l’estate dei record

10.228 accessi al Pronto Soccorso nei mesi di luglio e agosto, 439 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a un incremento del 4,5%. È il dato che fotografa meglio la pressione affrontata dal sistema sanitario valdostano durante un’estate caratterizzata da una forte presenza turistica e da lunghi periodi di caldo anomalo. Ma il bilancio tracciato dall’Azienda USL della Valle d’Aosta non racconta soltanto una crescita degli accessi all’emergenza-urgenza: evidenzia anche un miglioramento degli indicatori relativi al boarding e, soprattutto, una maggiore capacità della rete territoriale di intercettare la domanda sanitaria prima che arrivi al Pronto Soccorso.

Nel dettaglio, l’aumento degli accessi si è concentrato soprattutto nel mese di luglio, quando sono stati registrati 5.182 accessi, contro i 4.766 del 2025, con una crescita dell’8,7%. Ad agosto, invece, il dato è rimasto sostanzialmente stabile: 5.046 accessi, rispetto ai 5.023 dell’anno precedente, pari a un incremento dello 0,5%.

La pressione non ha riguardato soltanto il Pronto Soccorso generale. Nei due mesi il servizio ha registrato 5.723 accessi, rispetto ai 5.584 del 2025, con una crescita del 2,5%. Il Pronto Soccorso ortopedico è passato da 1.725 a 1.804 accessi, con un incremento del 4,6%, mentre il Pronto Soccorso oculistico di Beauregard ha raggiunto 834 accessi, contro i 678 dell’anno precedente, con un aumento particolarmente significativo del 23%.

I picchi di attività si sono verificati il 13 luglio, con 220 accessi, e il 10 agosto, quando gli accessi hanno raggiunto quota 236. Anche le compresenze testimoniano la pressione sulle strutture: il numero massimo di persone contemporaneamente presenti è arrivato a 58 il 27 e 28 luglio e a 61 il 10 agosto.

In questo quadro assume particolare rilievo il dato relativo al boarding, cioè la permanenza in Pronto Soccorso dei pazienti per i quali, concluso il percorso diagnostico e assistenziale, è già stato disposto il ricovero ma non è ancora disponibile il posto letto in reparto. I pazienti mediamente “in destino”, già destinati al ricovero e in attesa del trasferimento, sono diminuiti del 4,7% a luglio e del 23,1% ad agosto.

Il miglioramento dell’indicatore assume un significato importante perché interviene proprio in una fase di maggiore pressione sul sistema. Significa che, nonostante l’aumento degli accessi, il percorso dal Pronto Soccorso ai reparti è risultato più fluido. Ad agosto, in particolare, secondo i dati dell’Azienda USL, i pazienti mediamente in destino sono scesi da 6,5 a 5, mentre il tempo medio di boarding si è ridotto di oltre il 40%.

La tenuta dell’emergenza-urgenza, però, non può essere letta soltanto attraverso i numeri dell’ospedale. Una parte della risposta è stata costruita sul territorio, con l’obiettivo di intercettare i bisogni sanitari a minore complessità e offrire un’alternativa al Pronto Soccorso sia ai residenti sia ai visitatori.

Nei mesi di luglio e agosto, gli ambulatori ad accesso diretto delle Case della Comunità di Aosta, Morgex, Donnas e Châtillon, gestiti dalle Aggregazioni funzionali territoriali dei Medici di medicina generale, hanno registrato complessivamente 3.267 accessi, dei quali 777 da parte di turisti, pari al 23,8% del totale.

A luglio gli accessi erano stati 1.476, con 310 turisti, pari al 21%. Ad agosto sono saliti a 1.791, con 467 turisti, pari al 26,1%.

Particolarmente significativo è il dato di Morgex, territorio fortemente interessato dai flussi turistici estivi. Nei due mesi gli accessi sono stati 529, dei quali 344 effettuati da turisti, pari al 65% del totale. Nel solo mese di agosto la componente turistica ha raggiunto 217 accessi su 284, cioè il 76,4%.

Ad Aosta gli accessi complessivi sono stati 1.450, dei quali 256 turisti, pari al 17,7%. A Donnas sono stati 695, con 78 turisti, pari all’11,2%, mentre a Châtillon si sono registrati 593 accessi, dei quali 99 da parte di turisti, pari al 16,7%.

A questa rete si è aggiunta l’attività degli ambulatori medici a libero accesso attivati dall’Azienda USL nelle località caratterizzate da una maggiore presenza turistica, con il coinvolgimento dei Medici di medicina generale. Tra luglio e agosto sono stati registrati 151 accessi a Gressoney-Saint-Jean, 90 a Valtournenche, 78 a Brusson, 50 a Cogne e 26 a Champoluc, per un totale di 395 accessi.

Nel complesso, considerando le quattro AFT e gli ambulatori a libero accesso nelle località turistiche, la rete territoriale ha quindi gestito 3.662 accessi nei due mesi estivi, confermando il ruolo crescente dell’assistenza di prossimità nel governo della domanda sanitaria.

Il dato assume una particolare rilevanza anche sul piano sociale ed economico. La Valle d’Aosta affronta infatti una caratteristica strutturale: durante i periodi di maggiore afflusso turistico la popolazione presente sul territorio cresce sensibilmente, mentre la capacità del sistema sanitario deve rimanere adeguata a garantire assistenza sia ai residenti sia a una popolazione temporanea che può raggiungere alcune delle località più turistiche proprio nei momenti di maggiore pressione. La sanità diventa quindi anche una componente della capacità di accoglienza della regione e, indirettamente, della sua competitività turistica.

Il rafforzamento della rete territoriale risponde proprio a questa esigenza: portare la risposta sanitaria più vicino ai luoghi nei quali si concentra la popolazione, evitando che ogni necessità finisca automaticamente per gravare sull’unico Pronto Soccorso regionale.

La tenuta del sistema è stata preparata attraverso una serie di interventi organizzativi messi in campo dall’Azienda USL già nei mesi precedenti alla stagione estiva. Sul versante ospedaliero è stato confermato e adattato il modello dell’“Ospedale adattabile”, già sperimentato negli anni precedenti, che consente di modulare risorse e posti letto in funzione dei picchi di attività e di favorire il coordinamento tra Pronto Soccorso, reparti e servizi ospedalieri.

Un ruolo specifico è stato affidato anche al bed manager, figura presente all’interno del Pronto Soccorso e affidata alla dott.ssa Antonia Billeci, con il compito di coordinare la gestione dei posti letto disponibili e facilitare il raccordo con i reparti di degenza. Un’organizzazione che ha contribuito, insieme alle altre misure adottate, al miglioramento degli indicatori di boarding registrato nell’estate 2026.

Resta tuttavia il tema della disponibilità di personale, una delle questioni strutturali che interessano la sanità italiana e che assume caratteristiche particolari in una regione di piccole dimensioni come la Valle d’Aosta. L’Azienda USL ha dovuto fronteggiare la persistente carenza di medici dell’emergenza-urgenza ricorrendo anche alla disponibilità volontaria di medici di altri reparti per la copertura di turni aggiuntivi in Pronto Soccorso e a incarichi libero-professionali.

La scelta di utilizzare professionalità già presenti nell’organizzazione, evitando di dipendere esclusivamente da soluzioni esterne, viene sottolineata anche dall’assessore regionale alla Sanità. Il tema non è soltanto quello della copertura dei turni, ma della capacità complessiva del sistema di mantenere una propria organizzazione interna e una continuità professionale, in un contesto nazionale nel quale la carenza di personale sanitario rappresenta una delle principali criticità.

Il Direttore sanitario dell’Azienda USL, Mauro Occhi, parla di una delle estati più difficili affrontate dagli operatori e definisce quello appena concluso un vero e proprio “tour de force”. Il bilancio, osserva, è però positivo: il sistema ha continuato a garantire il «prodotto salute» a residenti e turisti, pur dovendo fare i conti con le ondate di calore e con una forte crescita delle presenze. Occhi sottolinea come il risultato sia stato possibile grazie allo sforzo degli operatori, a una maggiore organizzazione del management ospedaliero e anche alla collaborazione dei cittadini. Da qui la considerazione che «sempre di più la salute è insieme un diritto e una responsabilità condivisa».

Sulla stessa linea il Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Parini, Stefano Podio, che evidenzia come, nonostante giornate caratterizzate da afflussi molto elevati, sia stata garantita la risposta assistenziale migliorando contemporaneamente gli indicatori legati al boarding. Il dato di agosto, con i pazienti mediamente in destino scesi da 6,5 a 5 e il tempo medio di boarding ridotto di oltre il 40%, viene indicato come «molto positivo», perché dimostra, secondo Podio, la capacità non soltanto del Pronto Soccorso ma dell’intero ospedale di rendere più fluido il percorso verso il ricovero. Il Direttore sottolinea inoltre il contributo dei medici degli altri reparti, che durante l’estate hanno prestato servizio anche in Pronto Soccorso, contribuendo alla copertura dei turni.

Per l’assessore alla Sanità, Carlo Marzi, i dati confermano invece la necessità di leggere l’emergenza-urgenza come una parte di un sistema più ampio. La «tenuta complessiva del Sistema», osserva, conferma il percorso intrapreso dall’Azienda nella realizzazione delle nuove strutture e nell’organizzazione dei servizi territoriali. La risposta, secondo Marzi, deve partire dalla presa in carico del paziente e accompagnarlo fino alla dimissione o al rientro al domicilio.

È questa, in definitiva, la sfida che i numeri dell’estate consegnano alla politica sanitaria valdostana. I 10.228 accessi al Pronto Soccorso raccontano una pressione crescente, ma i 3.662 accessi della rete territoriale raccontano contemporaneamente il tentativo di costruire un modello nel quale l’ospedale non sia l’unico punto di riferimento. In una regione che durante l’estate vede aumentare sensibilmente la propria popolazione temporanea, organizzare la sanità significa anche governare i flussi, distribuire le risorse e garantire un diritto essenziale senza perdere di vista la sostenibilità del sistema.

Il risultato dell’estate 2026, dunque, non può essere letto soltanto come un bilancio positivo dell’emergenza-urgenza. È piuttosto un test sulla capacità della Valle d’Aosta di adattare la propria sanità alle trasformazioni demografiche e turistiche del territorio. Come ha sintetizzato Mauro Occhi, la salute è «insieme un diritto e una responsabilità condivisa»: una prospettiva che sposta il confronto dal solo funzionamento del Pronto Soccorso alla costruzione di una rete capace di tenere insieme ospedale, territorio, professionisti, cittadini e turisti. E proprio su questa integrazione si giocherà una parte importante della sostenibilità futura del sistema sanitario valdostano.