Alluvione, ultima chiamata per i contributi: entro il 9 ottobre va presentata la documentazione dei lavori

L’ondata di maltempo che nella fine di giugno 2024 ha colpito diversi territori della Valle d’Aosta ha lasciato dietro di sé danni a abitazioni, beni, infrastrutture e attività economiche. A distanza di oltre due anni, per chi ha avuto accesso agli interventi di sostegno regionale arriva ora un passaggio amministrativo decisivo: entro giovedì 9 ottobre 2026 dovrà essere consegnata la documentazione fiscale che dimostra l’effettiva esecuzione dei lavori di ripristino ammessi a contributo.

Il richiamo arriva dal Dipartimento della Protezione civile, che sottolinea come il termine interessi i soggetti privati e le attività economiche e produttive che avevano presentato domanda di contributo e per le quali era stata completata l’istruttoria. Non si tratta, quindi, di una nuova fase di raccolta delle domande, ma della conclusione del percorso necessario per arrivare alla liquidazione delle somme già concesse.

Il quadro normativo di riferimento è quello della legge regionale 5/2001 sulla protezione civile. Gli interventi sono finalizzati, per i privati, a indennizzare i danni subiti dalle abitazioni, dai beni mobili e dai beni mobili registrati. Per le imprese e le altre attività economiche e produttive, invece, il sostegno è destinato al ripristino dei danni e, più in generale, a favorire la ripresa dell’attività.

È proprio questo secondo aspetto a conferire alla misura un peso che va oltre la semplice procedura amministrativa. Dopo un evento calamitoso, infatti, la disponibilità tempestiva delle risorse può incidere sulla capacità di un'impresa di tornare pienamente operativa, sugli investimenti necessari per ricostruire e sulla possibilità di salvaguardare occupazione e servizi. Per le famiglie, allo stesso modo, il contributo rappresenta uno strumento concreto per affrontare i costi di ripristino e tornare alla normalità.

La liquidazione dei contributi concessi è subordinata alla presentazione della documentazione che attesta l’avvenuto ripristino. I beneficiari dovranno quindi produrre la dichiarazione finale di riscontro del tecnico che ha redatto la perizia e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata dalle copie delle fatture quietanzate. È la documentazione che consente all’Amministrazione regionale di verificare che gli interventi finanziati siano stati effettivamente realizzati e che le spese sostenute corrispondano a quanto ammesso a contributo.

La documentazione dovrà arrivare al Dipartimento della Protezione civile entro il 9 ottobre. Sono previste diverse modalità di trasmissione: tramite PEC, tramite posta elettronica, mediante consegna a mano oppure attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso della consegna diretta, il richiedente dovrà sottoscrivere la documentazione davanti a un pubblico ufficiale dell’Amministrazione regionale autorizzato a riceverla, ottenendo una ricevuta con numero di protocollo o sigla di avvenuta ricezione.

La scadenza assume dunque anche un significato più ampio. L’alluvione del 29 e 30 giugno 2024 ha ricordato quanto il territorio valdostano sia esposto agli effetti di fenomeni meteorologici intensi e quanto la prevenzione, insieme alla capacità di intervento dopo l’emergenza, sia ormai una componente strutturale delle politiche pubbliche. La gestione dei contributi non è soltanto una questione contabile: è parte del più lungo processo di ricostruzione della sicurezza, della continuità economica e della fiducia delle comunità colpite.

Per il presidente della Regione, il senso dell’intervento pubblico dopo una calamità deve essere letto proprio in questa prospettiva: «La ricostruzione non si esaurisce nell’erogazione di un contributo, ma significa restituire alle persone e alle attività la possibilità di ripartire». E ancora, guardando al futuro, «ogni evento alluvionale deve rafforzare la nostra capacità di prevenire, intervenire rapidamente e accompagnare il territorio nella fase successiva all’emergenza».

La partita che si chiude con la documentazione da presentare entro il 9 ottobre è quindi soltanto uno dei tasselli di un problema più vasto. Perché dietro ogni fattura, ogni perizia e ogni pratica amministrativa ci sono abitazioni da ripristinare, imprese da rimettere in moto e comunità che devono recuperare condizioni di normalità. E l’esperienza dell’alluvione del 2024 ripropone alla Valle d’Aosta una domanda destinata a diventare sempre più centrale: non soltanto quanto costa ricostruire dopo un evento estremo, ma quanto vale investire prima affinché i territori siano più resilienti quando l’emergenza arriverà di nuovo.