Salvini coule

C'è una legge non scritta della politica: chi semina leadership personali finisce spesso per raccogliere concorrenti. Matteo Salvini ne è la dimostrazione vivente. Per anni ha costruito la Lega a propria immagine e somiglianza, trasformandola in un partito nazionale, sovranista, muscolare, dove il leader contava più del simbolo. Oggi scopre che qualcuno è riuscito a interpretare quella stessa parte con maggiore convinzione. E quel qualcuno si chiama Roberto Vannacci.

Il Barometro Politico di Demopolis è impietoso. Fratelli d'Italia resta saldamente al comando con il 28%, il Partito Democratico segue al 22%, il Movimento 5 Stelle mantiene il terzo posto con il 13%, Forza Italia si conferma seconda forza del centrodestra. Poi arriva il dato che pesa come un macigno: Futuro Nazionale, nato appena sei mesi fa, vola al 7% e supera la Lega, ferma al 6,2%.

Per Salvini non è soltanto una battuta d'arresto. È un'umiliazione politica.

Il leader leghista aveva accolto Vannacci come una risorsa, convinto che il generale potesse allargare il bacino elettorale del Carroccio. È successo il contrario. Più che un alleato, Vannacci si è rivelato un aspirapolvere di consensi. Ha raccolto proprio quell'elettorato che un tempo applaudiva Salvini nelle piazze, riempiva i gazebo della Lega e vedeva nel segretario il volto della protesta.

La politica, del resto, non perdona mai le imitazioni. E quando l'originale perde mordente, arriva sempre qualcuno che si presenta come "più originale dell'originale".

Il problema della Lega non è soltanto nei numeri, ma nella perdita di identità. Un tempo era il partito dei territori, dell'autonomia, delle imprese del Nord. Poi è diventata il partito dei selfie, delle dirette Facebook, dei mojito, delle campagne permanenti e degli slogan a effetto. Oggi rischia di non essere più né l'una né l'altra cosa.

Nel frattempo Giorgia Meloni governa e detta la linea del centrodestra. Antonio Tajani presidia con pazienza il voto moderato. Vannacci conquista gli elettori più identitari. E Salvini? Sembra un inquilino che, tornando a casa, scopre che qualcuno gli ha cambiato la serratura.

I sondaggi, naturalmente, non sono il Vangelo. Fotografano un momento, non scrivono il futuro. Ma quando la stessa fotografia si ripete mese dopo mese, forse è il caso di smettere di dare la colpa al fotografo.

C'è poi un aspetto che dovrebbe far riflettere tutta la coalizione di governo. Se davvero Futuro Nazionale continuerà a crescere, il centrodestra dovrà decidere se considerarlo un alleato indispensabile o un concorrente ingombrante. Perché una cosa è certa: Vannacci non sembra il tipo disposto a fare la comparsa nella recita di qualcun altro.

Salvini, invece, paga probabilmente il prezzo di una stagione politica logorata. Ha cambiato alleanze, slogan, posizioni europee, strategie comunicative. Ha governato con il Movimento 5 Stelle, poi con Mario Draghi, ora con Giorgia Meloni. Ogni volta spiegando che quella era la scelta giusta. Gli elettori, però, hanno una memoria più lunga di quanto molti leader immaginino.

E così il Capitano si ritrova con una nave sempre più leggera. Non perché manchino gli avversari, ma perché l'equipaggio cambia imbarcazione.

L'ironia della sorte è quasi perfetta. Salvini aveva aperto le porte della Lega a Vannacci pensando di rafforzarsi. Oggi è Vannacci ad aprire le porte del suo partito agli elettori della Lega. Uno scambio di cortesie che il segretario leghista avrebbe probabilmente evitato volentieri.

Naturalmente nessuna partita è chiusa. In politica si cade e ci si rialza con sorprendente rapidità. Ma per riuscirci serve una visione, non soltanto uno slogan. Serve ritrovare un'identità riconoscibile, non rincorrere chi urla più forte.

Perché c'è sempre qualcuno disposto ad alzare il volume. E quando la competizione diventa una gara a chi grida di più, il rischio è finire senza voce. O, peggio ancora, senza elettori.

I sondaggi non eleggono nessuno. Ma ogni tanto hanno il merito di ricordare una verità semplice: il consenso è come la sabbia. Più si stringe nel pugno, più velocemente scivola via. E oggi, tra le dita di Matteo Salvini, ne sta restando davvero poca.

Salvini affonda

Il existe une règle non écrite en politique : ceux qui bâtissent leur succès sur un leadership personnel finissent souvent par créer leurs propres rivaux. Matteo Salvini en fait aujourd'hui l'amère expérience. Après avoir transformé la Ligue en un parti national, souverainiste et centré sur sa propre personne, il découvre qu'un autre est désormais capable d'incarner ce discours avec encore plus de force. Cet homme s'appelle Roberto Vannacci.

Le dernier baromètre politique de l'institut Demopolis est sans appel. Fratelli d'Italia demeure largement en tête avec 28 % des intentions de vote, suivi du Parti démocrate à 22 %. Le Mouvement 5 Étoiles conserve la troisième place, tandis que Forza Italia confirme sa solidité. Mais la véritable surprise vient de Futuro Nazionale : à peine six mois après sa création, le mouvement de Vannacci atteint 7 % et dépasse la Ligue, reléguée à 6,2 %.

Pour Salvini, il ne s'agit pas d'un simple recul électoral. C'est un avertissement politique.

En accueillant Vannacci dans son orbite, le leader de la Ligue pensait renforcer son camp. Il a, en réalité, favorisé l'émergence d'un concurrent capable de séduire précisément cet électorat identitaire qui constituait jusqu'ici son principal réservoir de voix. Les électeurs ne se tournent pas vers la gauche ; ils choisissent une version qu'ils jugent plus crédible et plus cohérente du même discours.

La politique réserve souvent ce type d'ironie. Lorsqu'un leader cesse d'incarner pleinement son propre récit, il ouvre la voie à quelqu'un qui saura le faire à sa place.

Le véritable problème de la Ligue dépasse les chiffres. Il touche à son identité. Jadis mouvement profondément enraciné dans les territoires, défenseur de l'autonomie locale et des intérêts du Nord productif, le parti s'est progressivement transformé en machine de communication, rythmée par les slogans, les réseaux sociaux et les campagnes permanentes. Aujourd'hui, il semble avoir perdu ce qui faisait sa singularité.

Pendant ce temps, Giorgia Meloni impose son leadership au sein de la droite italienne. Antonio Tajani consolide son espace politique au centre. Et Roberto Vannacci capte l'électorat le plus souverainiste. Matteo Salvini, lui, donne parfois l'impression de rentrer chez lui pour découvrir que les clés n'ouvrent plus la porte.

Certes, un sondage ne décide pas d'une élection. Il reflète un instant, pas un verdict définitif. Mais lorsque plusieurs enquêtes convergent dans la même direction, il devient difficile d'invoquer le simple hasard.

La progression de Futuro Nazionale pose désormais une question essentielle à l'ensemble du centre droit. Le mouvement de Vannacci deviendra-t-il un partenaire incontournable ou un concurrent capable de rebattre durablement les cartes ? Une chose paraît certaine : son fondateur ne semble guère disposé à jouer les seconds rôles.

Quant à Salvini, il paie probablement le prix d'années de repositionnements successifs, d'alliances changeantes et d'une stratégie politique parfois difficile à lire. Les électeurs acceptent les évolutions, mais rarement les contradictions répétées.

Le paradoxe est cruel. Salvini croyait utiliser Vannacci pour consolider la Ligue ; c'est désormais Vannacci qui semble utiliser la faiblesse de la Ligue pour renforcer son propre mouvement.

Rien n'est toutefois irréversible en politique. Les carrières connaissent des chutes spectaculaires comme des renaissances inattendues. Encore faut-il retrouver une vision, une identité et une crédibilité.

Car il existe toujours quelqu'un prêt à parler plus fort. Et lorsque toute la compétition consiste à élever le ton, le risque est de finir sans voix… et sans électeurs.