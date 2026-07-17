L’Istat conferma, a giugno, il tasso di inflazione al +3 %

In controtendenza, invece, i prezzi dell’energia: salgono da +5,6% a +9,2% i beni energetici regolamentati e da +12,5% a +13,3% i non regolamentati. Aumenti che le famiglie toccano con mano ogni giorno, quando pagano le bollette e, soprattutto, quando fanno rifornimento di carburante!

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha recentemente calcolato che gli attuali sovrapprezzi sui costi dei carburanti generano un aggravio di oltre 265,00 euro annui a famiglia (tra costi diretti, per i rifornimenti, e costi indiretti, dovuti alle ripercussioni sui prezzi dei beni trasportati su gomma). A rendere ancora più drammatico questo dato contribuiscono le stime del nostro osservatorio sulle ricadute generali di un tasso di inflazione a questi livelli: pari a +991,80 euro annui a famiglia.

Aggravi che si sommano a quelli subiti negli ultimi anni, a fronte di retribuzioni e pensioni ferme. Le famiglie, in questo scenario, sono costrette a tagliare persino sul consumo energetico e alimentare. Per questo è necessario agire ora, riportando al centro del dibattito politico i cittadini, i loro bisogni e le loro esigenze, tra cui certamente non rientrano né la caccia né i caccia.

Per questo rivendichiamo misure concrete a sostegno del potere di acquisto di famiglie e pensionati, quali: Una rimodulazione, anche temporanea, delle aliquote IVA su un paniere di beni essenziali: