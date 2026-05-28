Trasporti pubblici e sicurezza: la IV Commissione avvia le audizioni e valuta due disegni di legge

La quarta Commissione "Sviluppo economico", riunita oggi, giovedì 28 maggio 2026, ha affrontato il tema della sicurezza sulle linee di

autobus valdostane. Sono stati sentiti i rappresentanti delle società Arriva Italia, Svap e Vita, Cittadini dell'ordine e delle organizzazioni

sindacali Fit Cisl, Filt Cgil, Savt Trasporti e Uil Trasporti.



«Il confronto odierno è stato utile e articolato e ha consentito di acquisire ulteriori elementi di conoscenza sul tema, in un quadro che

l’Amministrazione regionale continua a monitorare con attenzione - riferisce la Presidente della quarta Commissione, Josette Borre (UV) .

Dalle audizioni è emerso che il rafforzamento dei presìdi di vigilanza ha contribuito a migliorare la situazione in alcune tratte particolarmente sensibili. È un risultato che va riconosciuto, pur nella consapevolezza che il sistema resta ampio e complesso e richiede

un’attenzione costante. La Commissione continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione nella convinzione che la sicurezza a bordo di utenti e autisti oltre che la qualità del servizio siano obiettivi che si rafforzano attraverso il dialogo e il lavoro condiviso tra tutti gli attori coinvolti.»



«Abbiamo sollevato il problema della sicurezza sui trasporti pubblici a seguito di alcuni episodi avvenuti all’inizio del 2026_ - evidenzia

il Consigliere Simone Perron (Lega VdA). Le varie audizioni di oggi hanno confermato la necessità di monitorare con attenzione la situazione su tutto il territorio regionale, individuando però alcune priorità specifiche. Dai sindacati è emerso che si sta già discutendo

di un possibile protocollo condiviso che coinvolga tutti gli attori interessati, comprese le scuole, per prevenire l’aggravarsi di determinate problematiche. La Commissione ha dato la propria disponibilità a collaborare su questo percorso: restiamo ora in attesa che i sindacati ci sottopongano una bozza del documento per avviare un confronto.»



Parere favore su due disegni di legge



La Commissione ha anche espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi FdI e Lega VdA, su due disegni di legge.



Il primo, di cui è relatore il Consigliere Laurent Viérin (UV), contiene disposizioni in materia di attività turistico-ricettive e commerciali; il secondo, su cui relazionerà in Aula la Presidente Josette Borre, riguarda i trasporti.

