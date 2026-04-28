L’associazione VIOLA propone “Ri-cor-dare” un incontro dedicato all’elaborazione del lutto

L’Associazione Viola promuove un momento di riflessione e condivisione dedicato al tema delicato e universale dell’elaborazione del lutto. L’appuntamento, dal titolo “Ri-cor-dare – percorso di elaborazione del lutto”, si terrà lunedì 5 maggio, dalle ore 20:45 alle 22:00, presso la biblioteca comunale “Giuseppina Pallais” di Saint-Christophe.

La serata si aprirà con un’introduzione a cura dell’Associazione Viola e proseguirà con gli interventi della dott.ssa Gabriella Frassy, psicoterapeuta, e di Alessandra Maio, arteterapeuta, con la moderazione di Genny Jocollé, che accompagneranno il pubblico in una riflessione sul percorso e sull’importanza dell’elaborazione del lutto, offrendo spunti e strumenti per affrontare un’esperienza che tocca profondamente la vita delle persone.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Viola nel promuovere il benessere psicologico e il sostegno alle persone, creando spazi di ascolto e confronto aperti alla comunità.