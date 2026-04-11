Sans décence

Tra referendum svuotati di significato e una politica estera piegata a logiche di convenienza, l’intervento di Giorgia Meloni solleva più interrogativi che risposte. Tra ambiguità, silenzi e contraddizioni, il rischio è quello di una leadership che rincorre alleanze senza coerenza, sacrificando credibilità e trasparenza.

C’è una linea sottile che separa la coerenza politica dall’opportunismo. E poi c’è un punto oltre il quale quella linea semplicemente scompare. L’intervento di Giorgia Meloni sul referendum e sulla politica estera si colloca esattamente lì: in una zona grigia dove le parole suonano rassicuranti, ma i fatti raccontano tutt’altra storia.

Partiamo dal referendum. La Presidente del Consiglio invita alla partecipazione, richiama il valore della democrazia diretta, si appella alla responsabilità degli elettori. Parole nobili, certo. Ma che cozzano con una pratica politica che, negli ultimi mesi, ha spesso svuotato gli strumenti di partecipazione, riducendoli a rituali formali. Perché la verità è semplice: non basta invocare il popolo, bisogna anche rispettarlo. E rispettarlo significa non piegare i processi democratici a esigenze di consenso immediato.

E invece il messaggio arrivato dalle urne è stato ignorato, se non deliberatamente svuotato. Perché qui non siamo di fronte a un segnale ambiguo o interpretabile: con il referendum gli italiani hanno bocciato senza appello questo governo. Una bocciatura politica piena, diretta, inequivocabile. Eppure, invece di prenderne atto, si è scelto di minimizzare, di diluire, di raccontare una realtà alternativa in cui tutto resta sotto controllo. È un’operazione che non è solo discutibile: è profondamente irrispettosa. Perché significa dire ai cittadini che il loro voto conta solo quando coincide con le esigenze del potere.

Il tono è quello di chi vuole apparire garante delle istituzioni, ma il contenuto tradisce una visione selettiva della democrazia: utile quando rafforza, scomoda quando mette in discussione.

Poi c’è il capitolo, ben più delicato, della politica estera. Qui le contraddizioni diventano evidenti, quasi imbarazzanti. Da un lato, Meloni rivendica una collocazione salda nel campo euro-atlantico, dall’altro strizza l’occhio a figure e governi che di quell’equilibrio rappresentano spesso una forzatura.

Il rapporto con Donald Trump è emblematico. Un tempo simbolo di una destra “alternativa”, oggi viene riletto come interlocutore legittimo, quasi inevitabile. Ma a quale prezzo? Trump rappresenta una visione isolazionista, conflittuale, spesso in aperto contrasto con gli interessi europei. Eppure, nel racconto della premier, tutto questo sembra dissolversi in una narrazione accomodante, priva di reali distinzioni.

Ancora più delicato è il rapporto con Benjamin Netanyahu. Qui il silenzio pesa quanto le parole. Meloni ribadisce il sostegno a Israele, ma evita accuratamente di entrare nel merito delle scelte politiche e militari del governo israeliano, anche quando queste sollevano critiche a livello internazionale. Una posizione che rischia di apparire non come equilibrio, ma come rinuncia a esercitare un ruolo autonomo e critico.

E allora viene da chiedersi: dov’è la coerenza? Dov’è quella “linea italiana” tanto evocata? Perché se la politica estera diventa un esercizio di adattamento agli interlocutori più forti del momento, allora non è più politica: è gestione dell’esistente.

Le contraddizioni non si fermano qui. Nell’intervento della premier si intravedono anche semplificazioni, quando non vere e proprie omissioni. Si parla di stabilità internazionale senza affrontare le fratture in corso. Si invoca il dialogo senza chiarire con chi e su quali basi. Si costruisce una narrazione che rassicura, ma non spiega.

Ed è forse questo l’aspetto più preoccupante: la distanza crescente tra il racconto e la realtà. Una distanza che alimenta sfiducia, che svuota il dibattito pubblico, che trasforma la politica in comunicazione.

“Senza decenza”, verrebbe da dire. Perché qui non si tratta di divergenze ideologiche, ma di onestà intellettuale. Di capacità di chiamare le cose con il loro nome. Di rispetto per cittadini che meritano chiarezza, non slogan.

In un contesto internazionale sempre più complesso, l’Italia avrebbe bisogno di una guida capace di tenere insieme principi e interessi, senza sacrificare i primi sull’altare dei secondi. Invece assistiamo a un continuo slittamento, a una diplomazia che oscilla, a una leadership che rincorre.

E il rischio, alla fine, è quello più semplice e più grave: perdere credibilità. Dentro e fuori dai confini nazionali. Perché la politica può permettersi molte cose, ma non l’assenza di coerenza. E nemmeno quella di decenza.

Senza decenza

Entre référendum vidé de sa substance et une politique étrangère pliée à des logiques d’opportunité, l’intervention de Giorgia Meloni soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Entre ambiguïtés, silences et contradictions, le risque est celui d’un leadership qui court après les alliances sans cohérence, au détriment de la crédibilité et de la transparence.

Il existe une ligne fine qui sépare la cohérence politique de l’opportunisme. Et puis il y a un point au-delà duquel cette ligne disparaît tout simplement. L’intervention de Giorgia Meloni sur le référendum et la politique étrangère se situe précisément là : dans une zone grise où les mots se veulent rassurants, mais où les faits racontent une tout autre histoire.

Commençons par le référendum. La Présidente du Conseil appelle à la participation, invoque la valeur de la démocratie directe, en appelle à la responsabilité des électeurs. Des mots nobles, certes. Mais qui se heurtent à une pratique politique qui, ces derniers mois, a souvent vidé les instruments de participation de leur substance, les réduisant à de simples rituels formels. Car la vérité est simple : il ne suffit pas d’invoquer le peuple, il faut aussi le respecter. Et le respecter signifie ne pas plier les processus démocratiques aux exigences d’un consensus immédiat.

Et pourtant, le message venu des urnes a été ignoré, voire délibérément vidé de sa portée. Car il ne s’agit pas ici d’un signal ambigu ou interprétable : avec ce référendum, les Italiens ont rejeté sans appel ce gouvernement. Un rejet politique plein, direct, sans équivoque. Et pourtant, au lieu d’en prendre acte, on a choisi de minimiser, de diluer, de construire un récit alternatif où tout resterait sous contrôle. Une opération qui n’est pas seulement discutable : elle est profondément irrespectueuse. Car elle revient à dire aux citoyens que leur vote ne compte que lorsqu’il coïncide avec les intérêts du pouvoir.

Le ton est celui de quelqu’un qui veut apparaître comme garant des institutions, mais le contenu trahit une vision sélective de la démocratie : utile lorsqu’elle renforce, gênante lorsqu’elle dérange.

Vient ensuite le chapitre, bien plus délicat, de la politique étrangère. Ici, les contradictions deviennent évidentes, presque embarrassantes. D’un côté, Meloni revendique un ancrage solide dans le camp euro-atlantique ; de l’autre, elle adresse des signaux à des figures et à des gouvernements qui en représentent souvent une déformation.

La relation avec Donald Trump est emblématique. Autrefois symbole d’une droite “alternative”, il est aujourd’hui relu comme un interlocuteur légitime, presque incontournable. Mais à quel prix ? Trump incarne une vision isolationniste, conflictuelle, souvent en contradiction avec les intérêts européens. Et pourtant, dans le récit de la cheffe du gouvernement, tout cela semble s’effacer dans une narration accommodante, dépourvue de véritables distinctions.

Encore plus délicate est la relation avec Benjamin Netanyahu. Ici, le silence pèse autant que les mots. Meloni réaffirme son soutien à Israël, mais évite soigneusement d’entrer dans le fond des choix politiques et militaires du gouvernement israélien, même lorsque ceux-ci suscitent des critiques au niveau international. Une position qui risque d’apparaître non pas comme un équilibre, mais comme un renoncement à exercer un rôle autonome et critique.

Alors une question s’impose : où est la cohérence ? Où est cette “ligne italienne” tant invoquée ? Car si la politique étrangère devient un exercice d’adaptation aux interlocuteurs les plus forts du moment, alors ce n’est plus de la politique : c’est de la gestion.

Les contradictions ne s’arrêtent pas là. Dans l’intervention de la cheffe du gouvernement, on perçoit aussi des simplifications, voire de véritables omissions. On parle de stabilité internationale sans affronter les fractures en cours. On invoque le dialogue sans préciser avec qui ni sur quelles bases. On construit un récit qui rassure, mais qui n’explique rien.

Et c’est peut-être là l’aspect le plus préoccupant : la distance croissante entre le récit et la réalité. Une distance qui alimente la défiance, qui vide le débat public de sa substance, qui transforme la politique en communication.

« Sans décence », serait-on tenté de dire. Car il ne s’agit pas ici de divergences idéologiques, mais d’honnêteté intellectuelle. De la capacité à appeler les choses par leur nom. Du respect dû à des citoyens qui méritent de la clarté, pas des slogans.

Dans un contexte international toujours plus complexe, l’Italie aurait besoin d’un leadership capable de tenir ensemble principes et intérêts, sans sacrifier les premiers sur l’autel des seconds. Au lieu de cela, nous assistons à un glissement permanent, à une diplomatie hésitante, à un leadership qui court après les événements.

Et le risque, au final, est le plus simple et le plus grave : perdre en crédibilité. À l’intérieur comme à l’extérieur des frontières nationales. Car la politique peut se permettre beaucoup de choses, mais pas l’absence de cohérence. Ni celle de décence.