Il cardinale Battaglia e la sua lettera ai "mercanti di morte": fermatevi, restituite il futuro

Ai mercanti della morte

A voi che fate affari con il sangue degli uomini, a voi che contate i profitti mentre le madri contano i figli, a voi che chiamate “strategia” ciò che il Vangelo chiama scandalo, rivolgo parole che non nascono dalla diplomazia, ma dalla ferita.

Vi scrivo da questa terra che trema: sotto i passi dei poveri, il pianto dei bambini, il silenzio degli innocenti, il rumore feroce delle armi che avete costruito e venduto.

Vi scrivo mentre il mondo sembra aver imparato di nuovo il linguaggio di Caino: “Sono forse io il custode di mio fratello?” E invece sì, lo siamo tutti. E voi più di altri, perché avete scelto di trarre guadagno dalla ferita del fratello.

Ci sono notti in cui l’umanità sembra smarrirsi. Notti lunghe, fatte di macerie. Eppure proprio lì il Vangelo insiste: nessun uomo è nato per essere bersaglio, nessun bambino ha il destino della polvere, nessuna madre dovrebbe riconoscere un figlio da un brandello. La pace non è debolezza, è la forma più alta della forza.

Voi fate il contrario del pane: il pane si spezza per sfamare, le armi spezzano i corpi. Il pane unisce, le armi svuotano case. Il pane profuma di mani, le armi di bilanci.

Come fate a dormire sapendo che dietro ogni contratto c’è carne aperta? Come fate a chiamare “mercato” ciò che davanti a Dio si chiama peccato?

Non vi parlo da giudice, ma da uomo e da pastore. Da credente ferito. Il Crocifisso oggi ha le mani dei civili sotto le bombe, gli occhi dei bambini, il volto delle madri, la sete dei profughi.

E voi continuate a passare sotto quella croce, tirando a sorte non una tunica ma interi popoli. Chiamate pace la paura, ordine il dominio, sicurezza la minaccia.

Ma non c’è sicurezza dove si semina morte, né futuro dove cresce il sospetto. Non c’è giustizia se la ricchezza di pochi si fonda sul lutto di molti.

Il Vangelo non tratta: non benedice la distruzione, non si abitua ai morti, non accetta che il dolore diventi statistica.

Mette un bambino al centro. E quando accade, tutte le vostre ragioni crollano. Davanti a un bambino ucciso esiste solo l’abisso.

Vi chiedo di fermarvi. Di convertirvi. Convertirsi è smettere di dare un prezzo a tutto, riconoscere la vita come sacra, avere il coraggio di perdere denaro per salvare uomini.

Lasciate entrare il pianto nelle vostre stanze. Lasciate che il Vangelo vi rovini la quiete.

Non c’è pace senza disarmo del cuore, e non c’è disarmo finché la mano resta aggrappata al profitto. La guerra comincia prima delle bombe: quando il fratello diventa un ostacolo, il povero irrilevante, la compassione ingenua.

Eppure esiste una strada anche per voi. Ma dovete scendere: dai piedistalli, dai linguaggi che assolvono, dalle stanze della morte. Tornare uomini, capaci di vergogna.

Sogno fabbriche che diventino aratri, ingegno che custodisca la vita, capitali che curino e ricostruiscano. L’unico realismo possibile è la pace.

Una domanda vi lascio: quanto sangue vi basta?

Fermatevi, prima che sia troppo tardi per i popoli e per voi.

“Ascoltate Cristo: beati gli operatori di pace.” Non i venditori di paura, ma chi rialza. Il mondo ha bisogno di coscienze sveglie, di profeti, non di mercanti.

E noi non taceremo.

A voi, mercanti della morte: restituite il futuro, il respiro, i figli alle madri. Restituitevi alla vostra umanità.

La pace vi giudicherà. Ma può ancora salvarvi.

Con dolore e speranza.