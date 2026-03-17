Referendum sulla giustizia, ad Aosta il confronto sul NO alla riforma Nordio

C’è un passaggio, spesso sottovalutato, che accompagna ogni referendum: quello dell’informazione. Ed è proprio su questo terreno che si inserisce l’iniziativa promossa dal Comitato valdostano per il No alla riforma della giustizia, che oggi, martedì 17 marzo alle ore 18, porterà ad Aosta un momento di confronto pubblico su uno dei temi più delicati dell’attuale stagione politica.

L’appuntamento è fissato all’Hotel Duca d’Aosta, nel cuore della città, e vedrà la partecipazione di due figure di primo piano del dibattito giuridico e istituzionale: Andrea Giorgis, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino e senatore della Repubblica, e Luca Ceccanti, attuale procuratore capo del capoluogo regionale.

L’incontro si inserisce nel percorso di avvicinamento al voto referendario del 22 e 23 marzo e punta a offrire strumenti di lettura e approfondimento su una riforma – quella promossa dal ministro Carlo Nordio – che continua a dividere opinione pubblica, politica e operatori del diritto.

Al centro del dibattito, inevitabilmente, ci sarà il nodo dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. Una questione che va ben oltre gli addetti ai lavori e che tocca da vicino la qualità della democrazia. Secondo i promotori dell’iniziativa, infatti, la riforma rischia di incidere sull’indipendenza della magistratura e sul corretto funzionamento del sistema giudiziario, alterando dinamiche delicate che costituiscono uno dei pilastri dello Stato di diritto.

Non si tratta, dunque, di un semplice appuntamento informativo, ma di un momento politico nel senso più pieno del termine: un invito alla partecipazione consapevole. Il Comitato valdostano per il No insiste proprio su questo punto, sottolineando come la comprensione delle implicazioni della riforma sia un passaggio fondamentale per arrivare al voto con cognizione di causa.

In un contesto nazionale spesso segnato da slogan e semplificazioni, iniziative come questa riportano il confronto su un piano più sostanziale, dove il merito delle questioni torna al centro. E, al di là delle posizioni, è proprio questo il terreno su cui si gioca la partita più importante: quella di una cittadinanza informata, capace di scegliere.