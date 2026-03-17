Referendum, Stella Alpina lascia libertà di voto agli elettori

Stella Alpina sceglie la linea della responsabilità individuale in vista del referendum del 22 e 23 marzo. A seguito dell’incontro promosso il 16 marzo 2026, durante il quale sono state illustrate e discusse le ragioni del sì e del no, il movimento ha deciso di non fornire un’indicazione di voto unitaria, lasciando piena libertà ai propri elettori.

Una scelta definita consapevole, che tiene conto della complessità del tema sottoposto alla consultazione popolare e del valore del confronto democratico sviluppatosi nelle ultime settimane a livello nazionale. Proprio per questo, Stella Alpina ritiene corretto rimettere alla sensibilità e alla responsabilità dei singoli cittadini la decisione finale.

Nel sottolineare la propria posizione, il movimento invita gli elettori ad affrontare il voto con senso civico e spirito critico, privilegiando una lettura attenta e approfondita del quesito referendario. Un richiamo esplicito a superare semplificazioni e contrapposizioni che hanno spesso caratterizzato la campagna elettorale, riportando il dibattito su un piano più consapevole e informato.

Il referendum viene inoltre definito un passaggio significativo per l’assetto istituzionale della Repubblica. Da qui l’ulteriore appello alla partecipazione: l’esercizio del diritto di voto resta, per Stella Alpina, un momento fondamentale della vita democratica del Paese, da vivere con responsabilità e piena consapevolezza.