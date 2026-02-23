IL CEDOLINO DEL MESE DI FEBBRAIO PIU' PESANTE PER GLI ANZIANI

In seguito alla riunione tenutasi stamane, 23 febbraio 2026, tra l’Assessore Lavevaz, la Sovraintendente Fey, il Direttore del personale scolastico Furfaro e le Organizzazioni sindacali della scuola in Valle d’Aosta, CISL Scuola, SNALS Confsal e SAVT École comunicano che nel cedolino del corrente mese di febbraio 2026 sono presenti gli adeguamenti stipendiali dovuti per il rinnovo del CCNL 2022-2024 e gli eventuali arretrati.

Nello specifico, gli insegnanti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato con nomina al 30 giugno o al 31 agosto otterranno l’accreditamento il 27 febbraio, mentre i supplenti saltuari hanno ricevuto l’adeguamento stipendiale il 20 febbraio.

Inoltre, la Direzione del personale scolastico della Sovraintendenza agli studi ha comunicato che, per eventuali chiarimenti sul contenuto del cedolino di febbraio, è possibile scrivere al seguente indirizzo:

infocedoliniscuola@regione.vda.it

CISL Scuola, SNALS Confsal e SAVT École riaffermano l’importanza del rinnovo del contratto di lavoro, poiché la contrattazione costituisce l’unico strumento per garantire risultati strutturali a favore della categoria, soprattutto in considerazione della forte impennata dell’inflazione seguita alla pandemia da Covid.

Alessia Démé, Alessandro Celi e Luigi Bolici affermano: “Rivendichiamo l’importanza della sottoscrizione del contratto 2022-2024. Ora è urgente riaprire la contrattazione, sia per migliorare la parte normativa sia per adeguare gli stipendi della categoria ai livelli europei. Siamo convinti che vada superata la fase dei bonus una tantum e chiediamo al Governo di stanziare al più presto le somme da destinare al rinnovo dei contratti del settore scuola”.