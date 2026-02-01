NoiCISL cambia forma per darti di più

Da più di settant'anni

tuteliamo le persone

La Cisl è un sindacato confederale libero, autonomo, laico, pluralista che associa oltre quattro milioni e mezzo di lavoratori e pensionati. Attraverso la sua rete di Federazioni, con i propri Enti e Associazioni convenzionate, eroga servizi contrattuali, fiscali, previdenziali, assistenziali ai propri associati e ad ogni persona, italiana o immigrata.

Si ispira a valori di solidarietà, giustizia sociale, pragmatismo, responsabilità. Essere parte della Cisl vuol dire entrare in una Organizzazione che si impegna ogni giorno, in ogni territorio, a far progredire diritti e tutele, promuovendo il protagonismo del lavoro stabile e di qualità, strumento di emancipazione individuale e di crescita collettiva, una terza età attiva e dignitosa, l’inclusione sociale e lavorativa di giovani, donne e migranti.

GUARDA VIDEO