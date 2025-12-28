Legge di bilancio. Cisl: “Giudizio articolato. Manovra fortemente vincolata dall’Europa e dalla bassa crescita, serve più confronto e corresponsabilità”

“La CISL esprime un giudizio articolato sulla legge di Bilancio 2026 e sul maxiemendamento presentato dal Governo: una manovra fortemente condizionata dai vincoli europei, dalla procedura per deficit eccessivo e da una crescita economica debole, che limita gli spazi di intervento, ma rende ancora più necessario un metodo fondato sul confronto e sulla corresponsabilità“. E’ quanto sottolinea la Confederazione di Via Po in una nota.

“Reputiamo positiva, così come sollecitato dalla CISL, l’introduzione del sostegno alla redistribuzione degli utili d’impresa attraverso la partecipazione e la contrattazione decentrata, al fine di un aumento dei salari. Valutiamo positivamente il sostegno al ceto medio, attraverso la riduzione di due punti della seconda aliquota IRPEF dal 2026, con un meccanismo che esclude i redditi più alti e concentra il beneficio sui lavoratori che sostengono il sistema di welfare del Paese.

Bene per il lavoro privato la conferma della defiscalizzazione del lavoro a turni, notturno e festivo, prevista dai contratti collettivi, anche se la misura resta non strutturale come pure gli interventi a favore della contrattazione collettiva, tra cui la tassazione agevolata al 5% degli incrementi retributivi dei CCNL e l’aliquota all’1% su premi di produttività e redistribuzione degli utili ai lavoratori, misure migliorate anche grazie alle richieste della CISL.

Si rileva però negativamente la mancata esclusione dei “contratti pirata” da quelli agevolati.

Vanno ancora nella giusta direzione le misure per promuovere la previdenza complementare, con l’adesione automatica per i neoassunti salvo recesso successivo, che può favorire giovani, donne e lavoratori delle piccole imprese e le risorse per gli investimenti e per la ZES unica, pur con limiti che andranno corretti sul piano dell’assenza di condizionalità sociali e formative.

Accanto a questi elementi, la CISL esprime preoccupazione per alcune norme contenute nel maxiemendamento. Sulle pensioni, e in particolare sulla previdenza complementare, si registra un passo indietro grave e inspiegabile con l’abrogazione della possibilità introdotta solo un anno fa di utilizzare la previdenza complementare per il pensionamento a 64 anni e la possibilità di trasferire fuori dal perimetro negoziale del contributo contrattuale a sostegno dei fondi di pensione. Si irrigidiscono i requisiti di accesso alla pensione anticipata; si abroga inoltre senza alcun confronto con le parti sociali una opportunità importante di anticipo pensionistico come opzione donna.

Sul lavoro e sui salari, alcune disposizioni rischiano di invadere ambiti propri della contrattazione collettiva, riducendo il diritto dei lavoratori a ricevere le differenze retributive o contributive in caso di contenzioso. La riforma dell’Assegno di inclusione rivolto alle famiglie fragili va migliorata ed è ridotto il diritto alla NASpI anticipata, penalizzando l’autoimprenditorialità dei disoccupati.

Resta poi netto il no del nostro sindacato su ogni operazione di condono fiscale ed edilizio.

Chiediamo l’apertura immediata, già nel primo trimestre del 2026, di un tavolo di confronto organico su questi temi, e in particolare previdenza, lavoro e politiche sociali, dentro un patto capace di coniugare responsabilità di bilancio, crescita, qualità del lavoro e coesione sociale.

È questa la strada per rafforzare il Paese, aumentare la produttività e dare risposte concrete a lavoratori, pensionati e famiglie, senza scorciatoie e senza scaricare i costi sulle persone più esposte” conclude la Cisl.