NESSUNA GUERRA È INEVITABILE

Un momento di riflessione e approfondimento geopolitico con la partecipazione della Professoressa dell’Università della Valle d’Aosta, Anna Maria Pioletti, per comprendere meglio le dinamiche internazionali e riflettere insieme sul valore del dialogo, della diplomazia e della pace.

In un periodo storico segnato da tensioni globali, è fondamentale promuovere spazi di confronto e consapevolezza: perché solo attraverso la conoscenza e la partecipazione possiamo contribuire a costruire un futuro più giusto e pacifico.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Vi aspettiamo numerosi per un’occasione di crescita e condivisione!

Mercoledì 12 novembre 2025 presso l’ Hotel Duca d’Aosta – Aosta allore ore 17:00