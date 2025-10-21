Maratona per la Pace. “La CISL sceglie di mobilitarsi per dire no ad ogni conflitto, no ad ogni violazione dei diritti umani”

La pace non è mai un dono scontato

La CISL lancia la Maratona per la Pace: un impegno collettivo per dire no a ogni guerra e difendere la dignità umana

La pace non è un bene acquisito, né un dono che si può dare per scontato. È una responsabilità che chiama ciascuno di noi a fare la propria parte, ogni giorno, in un mondo attraversato da guerre, violenze e nuove divisioni. Per questo la CISL ha scelto di mobilitarsi con un’iniziativa nazionale dal titolo emblematico: Maratona per la Pace, una lunga catena di solidarietà e di gesti concreti che attraverserà l’Italia per affermare che la pace esiste solo dove c’è libertà, giustizia, riconoscimento reciproco, solidarietà e fraternità.

Difendere la pace – sottolinea il sindacato – significa avere coraggio, coerenza e responsabilità, scegliendo sempre la via del dialogo e delle azioni concrete per proteggere le vittime e fermare chi semina distruzione.

Negli ultimi anni la CISL ha espresso con chiarezza la propria posizione su tutti i principali scenari di conflitto:

sostegno al popolo ucraino, vittima dell’invasione russa, per la difesa della sovranità e della democrazia;

richiesta di cessate il fuoco tra Israele e Palestina, con la liberazione degli ostaggi, corridoi umanitari permanenti e la convinzione che “due popoli, due Stati” sia l’unico cammino verso una convivenza possibile.

Una catena di solidarietà che unisce l’Italia

La Maratona per la Pace non è solo un evento simbolico, ma un percorso condiviso che coinvolge comunità, lavoratori, pensionati e famiglie in una rete di azioni solidali: dalla raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana alle iniziative territoriali e interregionali aperte alla società civile.

Tutte queste tappe confluiranno in una grande Assemblea nazionale il 15 novembre a Roma, traguardo collettivo e simbolico di un cammino che vuole superare le divisioni e costruire fraternità.

Un impegno che diventa scelta

Con la Maratona per la Pace, la CISL ribadisce un messaggio semplice ma potente:

nessuna guerra è inevitabile;

ogni conflitto può trovare una via di dialogo;

la dignità della vita umana deve restare il fondamento di ogni futuro possibile.

Un invito aperto a tutti: “Unisciti anche tu: insieme possiamo far crescere la speranza.”

👉 Maggiori informazioni su www.cisl.it — hashtag ufficiale: #MaratonaPerLaPace