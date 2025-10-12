“Il sindacato deve anche saper costruire. No all’aumento dell’età pensionabile”

Il sindacato deve saper criticare, ma anche costruire. La Cisl crede nel confronto, soprattutto quando si discutono nelle sedi istituzionali scelte importanti per il futuro del paese e le persone che noi rappresentiamo. Abbiamo posto questioni concrete e registrato aperture importanti dal Governo. La manovra è il primo tassello di una strategia condivisa che punti a costruire quel Patto della responsabilità proposto dalla Cisl, strumento essenziale per rafforzare coesione sociale, crescita economica e partecipazione democratica. (…vai all’intervista integrale)