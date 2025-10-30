Contratti. Fumarola: “Rinnovo per oltre 800 mila lavoratrici e lavoratori del settore domestico, rappresenta un riconoscimento sociale importante”

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale per oltre 800 mila lavoratrici e lavoratori del settore domestico, rappresenta un riconoscimento sociale importante per un comparto essenziale nella vita di milioni di famiglie. Grazie al lavoro della Fisascat Cisl e delle altre sigle sindacali, si e’ raggiunto un accordo che valorizza la professionalità e la dignità degli assistenti familiari (colf, baby sitter, badanti) con aumenti salariali significativi, nuove tutele su genitorialità, permessi, sicurezza e formazione. È un risultato che rafforza il valore del contratto nazionale come strumento di inclusione, equità e progresso sociale, e che riconosce pienamente il ruolo fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori della cura, veri pilastri del nostro welfare quotidiano”. Lo scrive sui social la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola.
