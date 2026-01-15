 / CISL VdA

“La Cgil? Basta schemi novecenteschi. La ferocia di Maduro andava sconfitta”

La Cisl, non da oggi, richiama l’urgenza di difendere la democrazia ovunque sia violata, negata, repressa, rifiutandosi di distinguere i regimi dai colori delle bandiere

La Cisl, non da oggi, richiama l’urgenza di difendere la democrazia ovunque sia violata, negata, repressa, rifiutandosi di distinguere i regimi dai colori delle bandiere. Il sindacato, ovunque può, ha il dovere di tessere reti di solidarietà supportando i movimenti che si oppongono agli autoritarismi (…) Quella di Maduro è stata un’autocrazia feroce che andava rivoltata. Si tratta ora di chiamare il popolo venezuelano ad elezioni libere e restituire sovranità ad una grande nazione che ha fame di democrazia. (… l‘intervista integrale)

