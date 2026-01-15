“La Cgil? Basta schemi novecenteschi. La ferocia di Maduro andava sconfitta”

La Cisl, non da oggi, richiama l’urgenza di difendere la democrazia ovunque sia violata, negata, repressa, rifiutandosi di distinguere i regimi dai colori delle bandiere. Il sindacato, ovunque può, ha il dovere di tessere reti di solidarietà supportando i movimenti che si oppongono agli autoritarismi (…) Quella di Maduro è stata un’autocrazia feroce che andava rivoltata. Si tratta ora di chiamare il popolo venezuelano ad elezioni libere e restituire sovranità ad una grande nazione che ha fame di democrazia. (… l‘intervista integrale)
