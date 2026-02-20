Lavoro e grandi aziende: torna BCC Talks ad Aosta per sfatare i "luoghi comuni" del mondo corporate

Dopo il successo del primo appuntamento dedicato alle partite IVA, la rassegna BCC Talks torna ad accendere i riflettori sul mercato del lavoro in Valle d’Aosta. Giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 18:00, il bar del Plus Café (Plus Aosta) ospiterà un confronto diretto tra giovani e grandi realtà aziendali del territorio.

Al centro del talk ci sarà il "mondo corporate": opportunità, sfide quotidiane e i tanti pregiudizi legati alla vita nelle grandi organizzazioni.

La puntata riunirà sullo stesso palco rappresentanti di tre grandi realtà corporate diverse tra loro ma centrali per il tessuto occupazionale valdostano.

CVA S.p.A. è uno dei principali datori di lavoro in Valle d’Aosta, con circa 950-1.400 dipendenti diretti e dell’indotto. L’azienda opera nel settore idroelettrico e delle energie rinnovabili, rappresentando un pilastro economico locale.

Heineken Italia, è parte del colosso internazionale del settore beverage con sedi in tutto il mondo; uno dei quattro stabilimenti produttivi italiani è situato in Valle.

Thermoplay, azienda manifatturiera ad alta specializzazione con sede a Pont-Saint-Martin, di proprietà della statunitense Barnes Group Inc., è leader nella progettazione e produzione di sistemi di iniezione a canale caldo per lo stampaggio di materie plastiche.

L’obiettivo dell’incontro è mettere in dialogo chi si sta affacciando al mondo del lavoro con chi vive quotidianamente l’esperienza aziendale, per capire concretamente come si entra, si cresce e si lavora oggi all’interno di organizzazioni strutturate.



L’evento si svolgerà in un contesto informale, quello del bar del Plus Café, dove il pubblico potrà seguire il talk prendendo un aperitivo e intervenire in tempo reale utilizzando il proprio smartphone: domande, votazioni e commenti saranno raccolti in diretta e discussi insieme agli ospiti.

BCC Talks è promosso dalla Cooperativa Sociale L’Esprit à l’Envers in collaborazione con Plus Aosta e Plus Café, sostenuto e finanziato da BCC Valdostana, con il patrocinio della Consigliera di Parità della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Comune di Aosta, dell’Università della Valle d’Aosta e della Consulta Giovani Soci BCCV.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Ulteriori informazioni: www.bcctalks.it