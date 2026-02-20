Lavoro e grandi aziende: torna BCC Talks ad Aosta per sfatare i "luoghi comuni" del mondo corporate

Dopo il successo del primo appuntamento dedicato alle partite IVA, la rassegna BCC Talks torna ad accendere i riflettori sul mercato del lavoro in Valle d’Aosta. Giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 18:00, il bar del Plus Café (Plus Aosta) ospiterà un confronto diretto tra giovani e grandi realtà aziendali del territorio.
Al centro del talk ci sarà il "mondo corporate": opportunità, sfide quotidiane e i tanti pregiudizi legati alla vita nelle grandi organizzazioni.
La puntata riunirà sullo stesso palco rappresentanti di tre grandi realtà corporate diverse tra loro ma centrali per il tessuto occupazionale valdostano.
- CVA S.p.A. è uno dei principali datori di lavoro in Valle d’Aosta, con circa 950-1.400 dipendenti diretti e dell’indotto. L’azienda opera nel settore idroelettrico e delle energie rinnovabili, rappresentando un pilastro economico locale.
- Heineken Italia, è parte del colosso internazionale del settore beverage con sedi in tutto il mondo; uno dei quattro stabilimenti produttivi italiani è situato in Valle.
- Thermoplay, azienda manifatturiera ad alta specializzazione con sede a Pont-Saint-Martin, di proprietà della statunitense Barnes Group Inc., è leader nella progettazione e produzione di sistemi di iniezione a canale caldo per lo stampaggio di materie plastiche.
L’obiettivo dell’incontro è mettere in dialogo chi si sta affacciando al mondo del lavoro con chi vive quotidianamente l’esperienza aziendale, per capire concretamente come si entra, si cresce e si lavora oggi all’interno di organizzazioni strutturate.
L’evento si svolgerà in un contesto informale, quello del bar del Plus Café, dove il pubblico potrà seguire il talk prendendo un aperitivo e intervenire in tempo reale utilizzando il proprio smartphone: domande, votazioni e commenti saranno raccolti in diretta e discussi insieme agli ospiti.
BCC Talks è promosso dalla Cooperativa Sociale L’Esprit à l’Envers in collaborazione con Plus Aosta e Plus Café, sostenuto e finanziato da BCC Valdostana, con il patrocinio della Consigliera di Parità della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Comune di Aosta, dell’Università della Valle d’Aosta e della Consulta Giovani Soci BCCV.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
Ulteriori informazioni: www.bcctalks.it