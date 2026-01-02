ADACI rinnova la Governance per il triennio 2026-2028: la presidenza passa A Federica Dallanoce

L’iter elettivo, iniziato con le votazioni online lo scorso novembre, si è concluso sabato 20 dicembre con la riunione del Consiglio Nazionale che ha definito la nuova squadra di presidenza e le cariche direttive.

Il consiglio nazionale ha eletto la nuova Presidente Nazionale di ADACI : si tratta di Federica Dallanoce, già Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo, Consigliere della sezione Tre Venezie, succede dopo nove anni di presidenza a Fabrizio Santini, ora Past President e Amministratore Unico di Adaci Formanagement “Il consiglio Nazionale è l’organo direttivo dell’associazione e il suo Presidente è l’espressione di tutti i soci, sono circa 1500, di provenienza dai settori pubblico e privato, professionisti ed esperti dal mondo dei servizi e dell’industria e questo è merito di ogni singolo socio che ci ha dato fiducia. Per l’anno prossimo ci aspettiamo di rinnovare questo patto sociale e di crescere ancora iniziando da subito con l’impegno del nuovo direttivo”. La neo eletta Presidente si pone l’obiettivo di guidare i professionisti degli approvvigionamenti e della logistica nel prossimo triennio e di affrontare le sfide dirompenti delle nuove professionalità della transizione digitale, dell’innovazione, della sostenibilità delle filiere e della comunità. Affrontare i nuovi trend richiede sempre più sviluppo d competente soft della comunicazione, della gestione interna delle parti interessate e della gestione delle relazioni con i fornitori. Si tratta di competenze essenziali non solo per le attività di approvvigionamento quotidiane, ma anche per una leadership efficace, in cui caratteristiche quali collaborazione, fiducia e integrità sono fondamentali.

Ad affiancarla nel Comitato Esecutivo saranno i Vice Presidenti Paolo Berionni, della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, Sergio Donalisio della Sezione Toscana e Umbria e Anna Freschi della Sezione Tre Venezie, insieme al Tesoriere Rodrigo Delgadillo della Sezione Toscana e Umbria, al Segretario Vincenzo Genco della Sezione Lombardia, Liguria e ai membri Paolo Marnoni e Nevio Benetello, rispettivamente della Sezioni Centro Sud e Tre Venezie.

Di seguito la composizione completa del nuovo assetto istituzionale:

Consiglio Nazionale: oltre ai membri dell'Esecutivo, figurano i consiglieri Alessandro Baldazzi e Mirko Bartolucci, Marco Venturi (Sezione Emilia Romagna Marche), Cristian Bolzon (Sezione Tre Venezie), Claudio Bruggi (Sezione Lombardia e Liguria), Valerio Cao e Riccardo Rossi (Sezione Toscana e Umbria) Rita Giusta e Roberta Bruni (Sezione Centro e Sud) Luca Messidoro (Sezione Piemonte e Valle d’Aosta).

Collegio dei Revisori: Giancarlo Gallo (Sezione Piemonte e Valle d’Aosta).

Collegio dei Probiviri: Michele Anzivino, (Presidente del Collegio dei Probiviri, Sezione Lombardia, Liguria), Adriano Zinali (Sezione Piemonte e Valle d’Aosta)., Cesare Zinanni (Sezione Toscana e Umbria).