Tragico incidente sulle cascate di Lillaz: morto un ghiacciatore straniero

Si è concluso in tarda serata un drammatico intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulle cascate di Lillaz, nel comune di Cogne, dove un ghiacciatore di nazionalità straniera ha perso la vita.

Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto durante la fase di discesa della cascata. Per cause ancora in corso di accertamento, il ghiacciatore sarebbe entrato nelle acque gelide che scorrono sotto il ghiaccio, restando incastrato a diversi metri di profondità.

I

l Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto prontamente con l’elicottero, organizzando le operazioni di recupero con precisione: un tecnico è stato posato in parete, mentre un secondo tecnico operava a monte. Utilizzando le corde fissate per la discesa dello scalatore e manovre specifiche, i soccorritori hanno potuto portare il corpo alla base della cascata.

Sul posto, il medico del Soccorso Alpino ha potuto constatare solamente il decesso. Le operazioni di riconoscimento sono state affidate al SAGF di Courmayeur.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di valutazione, ma emerge chiaramente quanto la pratica del ghiaccio in montagna, pur affascinante, comporti rischi estremi, dove un piccolo errore può trasformarsi in tragedia.