Intervento del Soccorso Alpino Valdostano per valanga alla Colle di Malatrà

Nel primo pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino Valdostano ha operato nella zona della Colle di Malatrà per il distacco di una valanga che ha coinvolto due sci alpinisti di un gruppo di cinque. Grazie all’uso di ARTVA e alle manovre di autosoccorso, i coinvolti sono stati estratti senza necessità di assistenza sanitaria.

Il distacco ha interessato due sci alpinisti di un gruppo di cinque. Tutti erano adeguatamente attrezzati e dotati di ARTVA, dispositivo fondamentale per la localizzazione sotto la neve.

Grazie alle corrette manovre di autosoccorso e alla rapidità di intervento dei compagni, i due sci alpinisti coinvolti sono stati estratti dalla massa nevosa senza necessità di supporto sanitario e hanno fatto ritorno autonomamente in Valle.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha inoltre effettuato una ricognizione aerea dell’area per verificare eventuali ulteriori rischi. L’intervento si è concluso con esito positivo, sottolineando l’importanza della preparazione e dell’attrezzatura adeguata per affrontare escursioni invernali in sicurezza.