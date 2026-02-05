San Valentino tra arte e solidarietà: a Perosa Argentina l’amore diventa gesto concreto

A Perosa Argentina, in provincia di Torino, nel cuore della Val Chisone, il giorno di San Valentino si carica di un significato che va oltre la dimensione privata e romantica. Il 14 febbraio, alle ore 17, la Galleria d’Arte Lilium di via Roma 55 apre le porte a un evento che coniuga bellezza e solidarietà, trasformando l’arte in strumento di condivisione e aiuto concreto.

Protagonista dell’iniziativa è la mostra “EMILIO. Un sorriso, una provocazione”, esposizione della collezione di Emilio Caracciolo e Sabrina Ghione, che propone un intenso racconto artistico attraverso opere realizzate tra gli anni Ottanta e Novanta. Un percorso capace di evocare emozioni, riflessioni e sguardi sul mondo, in un dialogo continuo tra passato e presente.

L’inaugurazione sarà accompagnata da un momento conviviale, con un buffet pensato per accogliere residenti, amici e turisti, e da una serata benefica promossa da Sabrina Ghione, socia del Gruppo Lions Club Pinerolo ACAJA. L’obiettivo della raccolta fondi è concreto e profondamente umano: contribuire all’acquisto di un mezzo destinato alla struttura “Casa dell’Anziano” Fer di Pinerolo, a sostegno delle persone più fragili della comunità.

Alcune opere esposte resteranno in collezione privata, mentre altre saranno messe in vendita proprio per sostenere questa importante iniziativa solidale, dando così la possibilità ai visitatori di partecipare attivamente al progetto di aiuto.

La mostra resterà aperta fino al 22 febbraio 2026, offrendo a tutti l’occasione di vivere momenti di arte, condivisione e solidarietà, in un contesto accogliente e carico di significato.

L’ingresso è libero. Perché l’amore, quando è autentico, non si celebra soltanto: si pratica.