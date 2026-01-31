Il Tar della Valle d’Aosta accoglie il ricorso di AVS: tre seggi e entra Andrea Campotaro

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta, con sentenza del 30 gennaio 2026, ha accolto il ricorso presentato da Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) contro gli esiti delle elezioni regionali del 28 settembre 2025. La decisione ha comportato la correzione dei risultati elettorali, l’assegnazione del terzo seggio ad AVS e la proclamazione di Andrea Campotaro come nuovo consigliere regionale.

Il TAR ha ritenuto fondate le censure sollevate in giudizio, riconoscendo l’erronea valutazione di due schede elettorali precedentemente dichiarate nulle. Questo ha portato all’attribuzione di ulteriori voti ad AVS e alla riassegnazione del seggio conteso.

La sentenza rafforza l’azione del Gruppo consiliare AVS in Consiglio regionale, portatore di un progetto politico alternativo a quello dell’Union Valdôtaine e delle destre, e rappresenta un supporto al lavoro in corso per unire la sinistra valdostana e renderla protagonista delle dinamiche politiche regionali.

AVS ha ringraziato i cittadini che hanno condotto un’attenta verifica sugli scrutini nei poli elettorali, fornendo elementi fondamentali per il ricorso, e l’intero collegio difensivo, guidato dal prof. avv. Andrea Patanè e dall’avv. Maria Cristina Carbone dello Studio legale BSR di Torino. Rilevante anche il contributo del prof. Giovanni Boggero (Università degli Studi di Torino), consulente del collegio.

La sentenza rappresenta un importante precedente nel contenzioso elettorale regionale, ribadendo il ruolo della giurisdizione amministrativa come presidio di legalità e garante della corretta espressione del voto, ai sensi dell’art. 48 Cost.

Alleanza Verdi e Sinistra esprime soddisfazione e conferma il proprio impegno a proseguire il lavoro in Consiglio regionale con serietà, sui dossier e sui temi che interessano la comunità valdostana.