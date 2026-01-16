Credito alle imprese, la Regione rafforza il sistema delle garanzie con i Confidi

Un nuovo tassello nella politica di sostegno all’economia valdostana. La Giunta regionale ha approvato le disposizioni applicative per la concessione di garanzie e finanziamenti a favore delle imprese e dei liberi professionisti, dando piena attuazione alle norme regionali che regolano l’intervento pubblico nel campo del credito. L’obiettivo è chiaro: rendere più semplice l’accesso ai finanziamenti bancari e fornire liquidità e risorse per investimenti a chi opera sul territorio.

Il provvedimento si inserisce nel solco della legge regionale del 25 marzo 2020 e degli aggiornamenti introdotti nel luglio 2025, e punta a valorizzare il ruolo dei Consorzi di garanzia fidi come cerniera tra sistema bancario e tessuto produttivo locale. Le misure sono rivolte a imprese e liberi professionisti con sede o unità locali in Valle d’Aosta che aderiscono ai Confidi, confermando una strategia che privilegia strumenti di prossimità e conoscenza diretta delle realtà economiche.

Uno degli elementi centrali è il rafforzamento delle garanzie sui finanziamenti bancari. Per tutte le tipologie di prestiti per cui i Confidi rilasciano garanzia fidejussoria, la Regione interviene coprendo il 60 per cento dell’importo finanziato. A questa quota si aggiungono il 10 per cento garantito dalla Chambre Valdôtaine e il 20 per cento messo a disposizione dai Confidi stessi, arrivando così a una copertura complessiva del 90 per cento del finanziamento. Un livello di garanzia che riduce sensibilmente il rischio per le banche e rende più agevole l’ottenimento del credito.