Almanach de lundi 12 janvier saint Alfred

Non ti arrestare nella ricerca della verità, nell'acquisto del sommo Bene. Sii docile agli impulsi della grazia, assecondando le sue ispirazioni e le sue attrattive. Non ti arrossire di Cristo e della sua dottrina. (san Pio da Pietrelcina)

GLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO

Lunedì 12 gennaio 2026

ore 9.00-13.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Incontro con il Consiglio pastorale di unità parrocchiale Aymavilles-Cogne-Villenueve

Martedì 13 gennaio 2026

ore 9.00-13.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Udienze

Mercoledì 14 gennaio 2026

Casa parrocchiale di Doues - ore 20.00

Incontro con il Consiglio pastorale di unità parrocchiale Allein-Doues-Roisan

Venerdì 16 gennaio 2026

Vescovado - mattino

Udienze

Incontro con il Consiglio pastorale di unità parrocchiale Chesallet-Sarre

Domenica 18 gennaio 2026

Casa parrocchiale di Châtillon - ore 18.00

S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di unità parrocchiale Châtillon-Pontey

Lunedì 19 gennaio 2026

Vescovado - 18.15

Formazione Ordo Virginum

Martedì 20 gennaio 2026

Ivrea, vescovado - ore 10.00-16.00

Assemblea CEP

Incontro con il Consiglio pastorale di unità parrocchiale Brissogne-Quart-Ville-Sur-Nus

Mercoledì 21 gennaio 2026

Vescovado - ore 9.00

Riunione della Commissione paritetica Regione-Diocesi per il finanziamento degli interventi di restauro dei beni mobili e immobili di interesse storico-artistico e architettonico

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

Giovedì 22 gennaio 2026

Casa parrocchiale di Nus - ore 20.30

Incontro con il Consiglio pastorale di unità parrocchiale Fénis-Nus-Saint-Barthélemy-Saint-Marcel

Venerdì 23 gennaio 2026

Vescovado - mattino

Udienze

S. Messa per la Festa di San Francesco de Sales, S. Patrono del Seminario e dei Giornalisti

S. Messa per la Festa di San Francesco de Sales, S. Patrono del Seminario e dei Giornalisti Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45

Incontro diocesano di formazione con don Luca Peyron

Credere e Sperare nel tempo delle macchine intelligenti

Domenica 25 gennaio 2026

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa per l’unità dei Cristiani

Incontro con i diaconi permanenti

Lunedì 26 - Mercoledì 28 gennaio 2026

Roma

Riunione del Consiglio permanente della CEI

Venerdì 30 gennaio 2026

Aosta, Porta Pretoria - ore 8.00

Benedizione della Fiera di Sant’Orso e visita agli Espositori

S. Messa “degli Artigiani”

La Chiesa celebra Santa Cesira (Cesaria) di Arles Sorella di S. Cesario

Nata nei dintorni di Chalon-sur-Saône intorno al 465, visse per un certo tempo in un chiostro di Marsiglia, dove si formò alla vita monastica. Il fratello, san Cesario, vescovo di Arles, la chiamò a dirigere la comunità monastica femminile che intendeva introdurre nella sua città. Il primo monastero, costruito nei pressi di Arles, fu distrutto nella guerra tra Franchi e Burgundi, ma Cesario non si perse di coraggio e ne fece costruire un secondo, dedicato a san Giovanni. Il monastero fu inaugurato nel 512 e Cesaria ne divenne la prima badessa. Per la comunità, Cesario scrisse una regola che prevedeva la rinunzia a ogni proprietà personale, la perpetua clausura, l'esenzione dalla giurisdizione episcopale e l'ubbidienza alla superiora. Cesaria governò la comunità per oltre dieci anni, fino alla sua morte, avvenuta nel 525. Fu sepolta accanto al sarcofago del fratello e venerata come santa già ai tempi di Venanzio Fortunato.

Il sole sorge alle ore 8,11 e tramonta alle ore 16,53

«La guerra è sempre una sconfitta dell’umanità: non costruisce il futuro, lo divora. La pace, invece, è un atto di coraggio quotidiano, che chiede giustizia, ascolto e responsabilità.»

(Papa Leone XIV)

È una frase che colpisce perché rovescia la retorica muscolare della guerra: niente eroismi, niente vittorie, solo macerie umane e politiche. Leone XIV insiste su un punto scomodo ma decisivo: la pace non è passività né buonismo, ma scelta faticosa e concreta, che chiama in causa governi, popoli e coscienze. In tempi di riarmo linguistico prima ancora che militare, è un richiamo che suona quasi controcorrente — e proprio per questo necessario.