Papa Leone XIV chiude la Porta Santa della Basilica di San Pietro

Di Veronica Giacometti - ACI Stampa

Papa Leone XIV ha presieduto il rito di Chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro e ha chiuso ufficialmente il Giubileo della Speranza 2025.

Quella di San Pietro era l’ultima ancora aperta tra le basiliche papali di Roma. Oggi Papa Leone, in occasione della Festa dell’Epifania, ha chiuso i battenti. Un momento davvero solenne. Il Papa si è inginocchiato alla soglia della Porta per ringraziare Dio di questo anno giubilare appena trascorso e in silenzio ha chiuso la Porta.

A breve il Papa presiede la Santa Messa della solennità dell’Epifania all’interno della Basilica vaticana. Presente anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

“L’amore di Cristo ci ha spinto alla conversione, alla ricerca della giustizia e della pace. Con animo grato ci accingiamo a chiudere questa Porta Santa, il Buon Pastore tiene sempre aperta la Porta del suo cuore”, dice il Papa durante il rito di Chiusura.

Ricordiamo che la Porta Santa era stata aperta il 24 dicembre 2024 da Papa Francesco.

Il Giubileo 2025 ha registrato la partecipazione di circa 33 milioni e mezzo di persone, giunte a Roma da 185 Paesi del mondo e coinvolte in molteplici iniziative giubilari.