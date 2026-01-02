Velina Rossonera e Arcobaleno - Oroscopo politico valdostano illustrato

Le stelle guardano i Palazzi e i corridoi valdostani. Alcune brillano, altre tremolano, ma tutte hanno un consiglio (o un avvertimento) per chi governa, chi ambisce o chi osserva. Un oroscopo semiserio, con frecciate, simboli e un pizzico di ironia valdostana: leggilo, condividilo e magari fanne tesoro in aula o in riunione… o almeno per una risata.

♈ Ariete – Il Leone da vallata 🦁

Marte vi rende esplosivi: grandi dichiarazioni, grandi rischi. Attenzione agli scivoloni mediatici.

Icona fumetto: microfono in fiamme, palloncini e applausi finiti male.

♉ Toro – Il pragmatico dei corridoi 🐂

Venere illumina le trattative. Pazienza e resistenza: qualcuno vi chiamerà “lenti ma affidabili”.

Icona fumetto: dossier gigante con caffè fumante sopra.

♊ Gemelli – Il diplomatico di turno 👯

Mercurio favorisce chi sa parlare e sorridere: conferenze stampa sì, votazioni serrate meglio osservare.

Icona fumetto: due bocche che parlano contemporaneamente, con fumetti sopra.

♋ Cancro – Il custode delle tradizioni 🦀

Il Sole invita a difendere la memoria storica, ma qualche sorpresa scuote le certezze.

Icona fumetto: libro antico con bandiera valdostana sopra.

♌ Leone – Il protagonista del Consiglio 🦁

Carisma in aumento, fuochi d’artificio in aula: dosare teatralità e strategia.

Icona fumetto: piccolo palco con applausi e coriandoli.

♍ Vergine – L’analista inflessibile 📊

Mercurio vi rende insostituibili, ma attenzione alla pedanteria.

Icona fumetto: grafico con occhiali appoggiati sopra, espressione seria.

♎ Bilancia – L’equilibrista dei voti ⚖️

Mediare senza perdere identità: un sorriso calibrato vale più di mille documenti.

Icona fumetto: bilancia che sorride, con fogli da un lato e voti dall’altro.

♏ Scorpione – Il silenzioso intrigante 🦂

Plutone dona intuito: piani segreti sì, social no.

Icona fumetto: taccuino chiuso con lucchetto, occhi che sbirciano.

♐ Sagittario – L’ottimista dei programmi 🏹

Giove sostiene le iniziative ambiziose: freccia fuori bersaglio = figuraccia.

Icona fumetto: arco con frecce che volano in tutte le direzioni, qualcuno che urla “attenti!”.

♑ Capricorno – Il vecchio saggio dei Palazzi 🐐

Saturno illumina ruoli di responsabilità: decisioni lente, ben ponderate.

Icona fumetto: orologio con corna di caprone, espressione concentrata.

♒ Acquario – L’innovatore indipendente 🌊

Urano stimola idee originali: prima diplomazia, poi rivoluzione.

Icona fumetto: lampadina accesa sopra una scrivania piena di carte.

♓ Pesci – Il sognatore del consiglio 🐟

Nettuno aumenta empatia: progetti umani sì, piedi per terra obbligatori.

Icona fumetto: pesce che nuota tra documenti e bandiere, con sorriso sognante.

Infografica IA