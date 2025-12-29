Velina Rossonera e Arcobaleno - L'oroscopo di fine anno

Dicono che le stelle non influenzino il destino. Ma a Palazzo regionale, tra congiunzioni astrali e allineamenti di corridoio, c’è chi giurerebbe il contrario. Così, mentre i cittadini guardano al futuro con una certa apprensione e i programmi politici restano spesso nel limbo delle buone intenzioni, anche i politici valdostani alzano gli occhi al cielo. Non tanto per cercare risposte, quanto per sperare che Mercurio retrogrado si prenda la colpa di decisioni sbagliate, silenzi imbarazzanti e promesse evaporate.

E allora ecco l’oroscopo della Velina Rossonera: non prevede miracoli, non assolve nessuno e, soprattutto, non mente. Al massimo, esagera appena.

Ariete

Impulsivo, combattivo, sempre pronto alla dichiarazione roboante. Questa settimana Marte vi rende particolarmente inclini a parlare prima di pensare e a twittare prima di capire. Attenzione: l’elettorato apprezza l’energia, meno le scivolate. Meglio contare fino a dieci prima di attaccare l’avversario… o l’alleato.

Toro

Amante della stabilità, del posto fisso e delle poltrone ben imbottite. Le stelle vi invitano al cambiamento, ma voi fate finta di non sentire. In arrivo una proposta innovativa: la ignorerete con grande eleganza. Costanti come sempre, anche nell’immobilismo.

Gemelli

Doppia anima, doppio linguaggio. In pubblico dite una cosa, in commissione l’opposto. Mercurio vi favorisce: riuscirete a spiegare tutto senza dire nulla. Ottimo periodo per conferenze stampa lunghe e inconcludenti. Rischio: essere citati contro se stessi.

Cancro

Sensibili e permalosi, vivete ogni critica come un attacco personale all’autonomia, alla storia e alla vostra infanzia politica. Le stelle consigliano di non rifugiarvi troppo nel vittimismo: governare richiede pelle un po’ più dura. E memoria selettiva meno evidente.

Leone

Il palcoscenico è casa vostra. Microfoni, riflettori e post celebrativi vi nutrono più di qualsiasi programma elettorale. Il Sole vi rende protagonisti assoluti, anche quando non c’è nulla da annunciare. Attenzione: il rischio è ruggire nel vuoto.

Vergine

Precisi, pignoli, tecnici. Avete il dossier giusto, il dato corretto, la norma citata a memoria. Peccato che vi manchi spesso il coraggio politico di trasformare l’analisi in scelta. Le stelle suggeriscono meno note a piè di pagina e più decisioni.

Bilancia

Equilibrati, indecisi, eterni mediatori. Cercate l’armonia anche dove servirebbe uno strappo. Venere vi rende diplomatici, ma il rischio è restare sospesi tra maggioranza e opposizione come un emendamento mai votato. Prima o poi scegliere diventa obbligatorio.

Scorpione

Strategici, silenziosi, coltivate vendette a lungo termine. Questa settimana Plutone vi ispira manovre sotterranee e sorrisi di circostanza. Attenzione però: qualcuno potrebbe aver imparato il vostro gioco. E leggere tra le righe meglio di voi.

Sagittario

Sempre proiettati verso grandi orizzonti, possibilmente lontani dalla Valle d’Aosta. Parlate di Europa, mondo, futuro globale, ma inciampate sui problemi quotidiani. Giove vi spinge a promettere viaggi ambiziosi, ma i cittadini chiedono strade, servizi e risposte concrete.

Capricorno

Seri, istituzionali, un po’ grigi. Amate i ruoli, i regolamenti e le foto ufficiali. Saturno vi sostiene, ma vi ricorda che l’autorità senza visione rischia di diventare solo gestione dell’esistente. Governare non è solo amministrare.

Acquario

Riformisti a parole, rivoluzionari nei comunicati stampa. Vi piace definirvi “diversi”, “nuovi”, “alternativi”. Urano vi rende imprevedibili, ma spesso più per gli alleati che per gli avversari. Attenzione a non confondere l’originalità con l’inconsistenza.

Pesci

Sognatori, empatici, sempre pronti a “dialogare”. Nettuno vi avvolge in una nebbia poetica fatta di buone intenzioni e progetti indefiniti. Il rischio? Perdersi nel mare delle parole mentre la realtà chiede decisioni nette. Anche i sogni, ogni tanto, vanno finanziati.