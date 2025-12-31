3.176.620 persone hanno partecipato agli eventi celebrati in Vaticano nel 2025

Come ogni fine d’anno la Prefettura della Casa Pontificia ha diffuso le statistiche relative alla partecipazione di fedeli a udienze e celebrazioni liturgiche in Vaticano nel corso del 2025.

Nel periodo relativo al pontificato di Papa Francesco, conclusosi lo scorso 21 aprile hanno partecipato complessivamente agli eventi 262.820 persone, tra udienze generali, giubilari e speciali, celebrazioni liturgiche ed Angelus.

Dall’elezione di Papa Leone XIV invece hanno preso parte – tra udienze generali, giubilari e speciali, celebrazioni liturgiche ed Angelus e Regina Coeli - 2.913.800 persone.

Il totale complessivo dei fedeli è di 3.176.620.