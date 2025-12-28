Un Messaggio di papa Leone XIV, a firma di Parolin, per il 48° Incontro europeo dei giovani di Taizé

Giunge un Messaggio a firma del Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, a nome di papa Leone XIV, per il 48° Incontro europeo dei giovani organizzato dalla Comunità di Taizé a Parigi (28 dicembre 2025 – 1° gennaio 2026).

"Il vostro raduno costituisce una nuova tappa del «Pellegrinaggio di fiducia sulla terra» iniziato da Frère Roger quasi mezzo secolo fa, proprio in questa stessa città di Parigi. Il Santo Padre è lieto di sapere che vi siete riuniti in una città caratterizzata da un ricco patrimonio religioso, plasmato nel corso dei secoli dalla luminosa testimonianza di tante figure di santità che hanno saputo, ciascuna a modo suo, rispondendo con audacia alla chiamata di Cristo", questo l'incipit.

E poi, continua: “Il tema della Lettera scritta quest'anno da Frère Matthew, Priore di Taizé, «Che cosa cerchi?», riprende una domanda essenziale che abita il cuore di ogni essere umano”. Il papa - continua il Messaggio - “invita a non temere questa domanda, ma a portarla nella preghiera e nel silenzio, convinti che Cristo cammina al vostro fianco e si lascia trovare da coloro che lo cercano con cuore sincero”.

Infine si ricorda che l'incontro “si inserisce anche in un momento ecclesiale particolare, segnato dalla chiusura di un anno giubilare e dalle commemorazioni del 1700° anniversario del Concilio di Nicea”. Conclude il Messaggio: “Il desiderio di una piena comunione tra tutti i credenti in Gesù Cristo è sempre accompagnato dalla ricerca della fraternità tra tutti gli esseri umani”.