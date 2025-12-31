Legge di Bilancio: il Parco Nazionale Gran Paradiso può tornare ad assumere

Nella giornata del 30 dicembre, con la conclusione dell’iter della Legge di Bilancio e la sua approvazione da parte della Camera dei Deputati, il Parco Nazionale del Gran Paradiso ha ricevuto un’ottima notizia. Infatti, grazie ai commi 864, 865 e 866 dell’Art. 1, l’Ente potrà assumere “5 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 4 funzionari e 1 assistente, nonché 1 assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell’Ente Parco avvenute nell’anno 2025”.

Quanto approvato è particolarmente importante perché deroga a un combinato disposto di diverse leggi che non avrebbe consentito l’assunzione del suddetto personale prima di un arco temporale di circa due anni, creando così considerevoli difficoltà di gestione per l’Ente. Il personale che verrà assunto è infatti indispensabile per garantire le fondamentali funzioni di monitoraggio e tutela del territorio, della biodiversità e per il corretto svolgimento delle attività di ricerca e divulgazione scientifica che il Parco Nazionale Gran Paradiso è chiamato a realizzare.

“Teniamo a ringraziare in modo particolare la Sen. Nicoletta Spelgatti, che ha depositato al Senato l’emendamento poi divenuto Legge, e l’On. Alessandro Giglio Vigna per il supporto e la costante vicinanza nell’intensa e prolungata interlocuzione istituzionale svolta dal nostro Ente - commenta il Presidente del Parco Mauro Durbano - che ha portato a questo risultato, importantissimo per il buon funzionamento del Parco Nazionale Gran Paradiso. Un sentito ringraziamento va inoltre al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al Sottosegretario Claudio Barbaro, e al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, per l’attenzione e il sostegno dimostrati nei confronti delle esigenze operative dell'Ente Parco.”