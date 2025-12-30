La Renaissance Valdôtaine: peggior bilancio per Aosta

Secondo La Renaissance Valdôtaine Aosta si ritrova con un bilancio che più che pianificare il futuro sembra pensato per tutelare poltrone e indennità. L’anno scorso il Comune ha chiuso con oltre 30 milioni di avanzo, eppure la maggioranza ha presentato un bilancio rigido, stretto, senza margini per riduzioni di tasse o interventi concreti. Le promesse elettorali restano chiuse in un cassetto, mentre gli amministratori trovano lo spazio per aumentarsi i compensi di 75.000 euro.

Il dibattito in consiglio è stato lungo, estenuante e quasi surreale: ogni proposta di miglioramento è stata respinta. La “coperta corta” sembra valere solo per i cittadini, mentre per gli amministratori c’è sempre posto per un aumento notturno delle indennità. La città paga il conto, loro si prendono la coperta.

Il bilancio appare povero di sostanza e ricco di forma, un esempio di come le esigenze della città siano spesso sacrificabili di fronte alla comodità delle tasche altrui. La coperta è corta, ma qualcuno ha trovato il modo di allungarla giusto quel 20% in più, senza faticare nemmeno un po’.