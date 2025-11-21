 / CRONACA

CRONACA | 21 novembre 2025, 08:21

Aosta, la solidarietà ricorda Tabita: raccolti 500 euro per un visore all’Oncologia

Raggiunto l’obiettivo dei 500 euro per donare un visore di realtà aumentata al reparto di Oncologia dell’ospedale Parini, un gesto nato dall’affetto per Tabita Costantino e trasformato in un progetto solidale che porta il suo nome e il suo ricordo oltre il dolore

L’hanno chiamata “Tabi nel cuore” e non è solo una raccolta fondi: è un abbraccio collettivo che Aosta ha voluto restituire a Tabita Costantino, la giovane donna scomparsa lo scorso agosto dopo la sua battaglia contro un carcinoma al seno. In questi giorni l’associazione Barbara & Co ha annunciato, con una commozione che si percepisce anche tra le righe, che l’obiettivo dei 500 euro è stato raggiunto. Soldi veri, ma soprattutto un simbolo: la comunità che si muove, si stringe, decide di lasciare un segno che resta.

L’idea è partita dal cuore — quello di Alessia Macrì, parrucchiera aostana e titolare del salone Elite Quality Hair. Tabita l’aveva conosciuta da cliente, poi da amica, e infine da presenza luminosa anche nei momenti difficili. Da qui il desiderio di fare qualcosa che non fosse solo commemorazione, ma aiuto concreto: un nuovo visore di realtà aumentata da donare al reparto di Oncologia dell’ospedale Parini, uno strumento utile per i pazienti nelle fasi più delicate delle cure.

Alessia ha proposto l’iniziativa, Barbara & Co l’ha fatta propria, e la città ha risposto: cinque, dieci, venti euro alla volta, fino a raggiungere quel traguardo che forse sembrava piccolo solo sulla carta, perché in realtà racchiude affetti, storie, ricordi.

Il progetto ora passa alla fase più bella: la consegna del visore, che porterà con sé il nome di Tabita e un pezzo di quella sua capacità — ricordata da chi l’ha conosciuta — di affrontare il mondo con gentilezza e determinazione.

