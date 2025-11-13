È nata Fidas Saint-Pierre “Les Amis du Sang”

Nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di Saint-Pierre in località Tache 1, alla presenza del sindaco Andrea Barmaz, verrà ufficialmente presentata la nuova sezione della Fidas Valle d’Aosta: il gruppo “Les Amis du Sang”.

“Si tratta di un nuovo gruppo – dichiara la neo presidente Sonia Faccin – che mi auguro possa coinvolgere buona parte dei miei concittadini in una pratica importante quale è quella di donare sangue e plasma. Per questo motivo, da donatrice attiva, mi sono impegnata in prima persona per costituire un gruppo nel comune in cui vivo, proprio con lo spirito di condividere in maniera sempre più allargata questa passione.”

La nascita del gruppo, spiega Faccin, rappresenta un passo significativo per ampliare la rete dei donatori in Valle d’Aosta e rinsaldare i legami di solidarietà all’interno della comunità locale. Il nome scelto, Les Amis du Sang, sintetizza perfettamente lo spirito di amicizia e altruismo che anima il progetto.

“In questi momenti di difficoltà – sottolinea Rosario Mele, presidente della Fidas Valle d’Aosta – la costituzione di un nuovo gruppo di donatori sul territorio regionale è sintomo di buona salute, ma soprattutto dimostra che il gesto del dono del sangue è un gesto sentito dalla popolazione. L’obiettivo primario rimane quello di avvicinare i più giovani alla promozione del volontariato e alla diffusione della cultura della donazione di sangue e plasma. È un lavoro che l’associazione che rappresento continua a perseguire con impegno e dedizione. In questo senso auguro a Sonia e a tutto il gruppo un proficuo lavoro.”

L’invito della Fidas è chiaro: donare sangue significa donare vita. Un piccolo gesto, ma capace di fare la differenza per chi attende una trasfusione, un intervento o una speranza. Con Les Amis du Sang, anche Saint-Pierre entra così a far parte della rete della solidarietà valdostana, portando avanti un messaggio semplice ma potente: il sangue non si produce, si dona.