Vigili del fuoco, carabinieri e solidarietà: la Valle d’Aosta tra sicurezza, impegno civico e giustizia

Domenica prossima, dalle 9, il cuore della città di Aosta sarà animato dall’assemblea annuale del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco. La giornata prenderà il via con una cerimonia al teatro Giacosa, proseguirà con una sfilata nelle vie del centro e si concluderà con una dimostrazione dei gruppi giovanili nel parco Puchoz. Oggi la componente conta 1.265 unità, tra vigili operativi, capisquadra, vigili di supporto e aspiranti, oltre a 113 giovani dei gruppi giovanili e 150 vigili onorari. “I Vigili volontari non sono solo un presidio di sicurezza, ma un punto di riferimento umano, sociale e civile – commenta il presidente della Regione, Renzo Testolin – capace di dare risposta alle emergenze con competenza, generosità e straordinaria dedizione”.

La città, sempre attenta al valore del servizio civile, ospita anche la presentazione del calendario storico dei Carabinieri 2026, giunto alla sua 93/a edizione. Realizzato con l’artista Luigi “René” Valeno e gli scrittori Maurizio de Giovanni, Aldo Cazzullo e Massimo Lugli, il calendario celebra gli “Eroi quotidiani” dell’Arma. Il comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta, Livio Propato, sottolinea come “vivere tra i cittadini sia la missione principale dell’Arma”, un principio che si riflette anche nelle tavole vivaci e moderne dell’artista René.

Ma la comunità valdostana non si ferma al riconoscimento degli eroi: cresce il sostegno alle persone più fragili attraverso Emporio Solidale Quotidiamo, che da maggio a settembre ha assistito 209 persone, distribuendo oltre 2 tonnellate di alimenti e beni di prima necessità. Grazie al contributo di privati, associazioni e progetti locali come OrtiAmo, ogni giorno si traduce in solidarietà concreta.

Non mancano però episodi di cronaca, come l’arresto di un 29enne a Pollein accusato di rapina in un centro massaggi: dopo aver colpito le due donne presenti, ha sottratto 300 euro dalla cassa prima di essere rintracciato dai Carabinieri di Aosta. L’udienza di convalida è prevista per domani mattina.

Infine, la politica locale torna sotto i riflettori con l’udienza pubblica del Tar della Valle d’Aosta, in programma il 29 gennaio 2026, per discutere ricorsi sulle elezioni regionali e comunali. Il caso riguarda Alleanza Verdi e Sinistra, due cittadine che contestano il sistema di votazione e la proclamazione dei consiglieri eletti. La decisione potrebbe modificare l’assetto del Consiglio Valle e l’assegnazione dei seggi per il prossimo mandato.

Dalla sicurezza alla giustizia, dall’impegno civile alla solidarietà, la Valle d’Aosta si prepara a vivere giornate intense che intrecciano celebrazione, cronaca e partecipazione della comunità, sotto lo sguardo attento dei cittadini e delle istituzioni.