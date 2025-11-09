L’Albero di Zaccheo: un concerto gospel per far rinascere la solidarietà

Quando la musica incontra la solidarietà, il risultato è sempre un’armonia speciale. È con questo spirito che l’Associazione L’Albero di Zaccheo, insieme alla Parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans, invita la comunità valdostana a partecipare al concerto gospel del White Gospel Group, in programma venerdì 29 novembre alle ore 21.15 nella chiesa parrocchiale del quartiere aostano.

Il White Gospel Group, con i suoi oltre 30 coristi e più di 20 anni di attività musicale, porterà sul palco l’energia travolgente del gospel, alternando brani classici e contemporanei sotto la direzione artistica di Enrico Rossotto. Nel corso della loro lunga carriera, i coristi torinesi hanno inciso diversi album, tra cui Learning from blue e Ten, e tenuto più di 250 concerti in tutta Italia, ricevendo numerosi riconoscimenti musicali e sociali.

Ma il cuore della serata batte per una causa concreta: la ricostruzione di Casa Zaccheo, progetto sociale che offre accoglienza e sostegno a giovani e famiglie in situazioni di fragilità o emergenza.

Grazie al riconoscimento del Social Bonus da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chi sceglierà di donare potrà anche beneficiare di importanti agevolazioni fiscali, trasformando la propria generosità in un gesto doppiamente utile.

Un’occasione per ascoltare buona musica, ma anche — e soprattutto — per dare voce alla solidarietà.

Perché, come recita lo spirito dell’iniziativa, “insieme possiamo far rinascere Casa Zaccheo e le storie di chi vi troverà accoglienza.”

📅 Concerto gospel benefico – The White Gospel Group

📍 Chiesa parrocchiale di Saint-Martin-de-Corléans, Aosta

🕘 Venerdì 29 novembre, ore 21.15

💛 Ingresso a offerta libera

🎯 Il ricavato sarà destinato alla ricostruzione di Casa Zaccheo.

📩 Per informazioni e donazioni:

Associazione L’Albero di Zaccheo

📧 info@lalberodizaccheo.org

🌐 www.lalberodizaccheo.org

💳 Donazioni agevolate con Social Bonus