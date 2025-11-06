Espoire Mont Blanc premiata a Milano con l’Eha Sustainable Tourism

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest - sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento, con l’imprenditore Massimo Della Torre, co - fondatore - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.



Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.

Il premio EHA Sustainable Tourism è andato a Espoire Mont Blanc di Morgex (AO), con la seguente motivazione: non è solo una realtà di affitti brevi e stagionali, ma è un partner completo per chi desidera vivere la montagna con stile e comfort ed è specializzato nella gestione professionale di immobili per vacanza.



Vedi qui l’intervista con Andrea Borroni

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.



www.evolutionhorizonaward.com